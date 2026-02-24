Caporezzo responde Domingos Sávio sobre Senado: 'Até papagaio fala'

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) reagiu às declarações do presidente do PL em Minas, Domingos Sávio, que afirmou, na véspera, que o anúncio da pré-candidatura ao Senado teria sido precipitado. A declaração foi dada durante entrevista exclusiva ao Estado de Minas nesta terça-feira (24/2).

Questionado sobre a fala de Sávio, Caporezzo respondeu: “Eu acho incrível ele falar isso, porque falar é tão fácil que até para papagaio fala.”

Ontem, Domingos Sávio havia dito que a definição da chapa ao Senado depende da construção do projeto majoritário em Minas e da estratégia nacional do partido. Segundo ele, a candidatura “não pode ser um projeto pessoal” e precisa estar alinhada ao objetivo de “retirar a esquerda do comando do país e eleger Flávio Bolsonaro nosso presidente”. O dirigente também declarou: “Portanto, tudo isso me motiva muito a ir para essa disputa, mas nós temos que respeitar a democracia interna”.

Ao comentar especificamente as pré-candidaturas de Caporezzo e de Eros Biondini, Sávio afirmou que a movimentação é “legítima”, mas ponderou: “Eu acho prudente a gente ter agora um pouco de paciência”, acrescentando que “uma candidatura ao Senado tem que estar servindo a um projeto de nação”.

“A única pessoa capaz de tirar minha pré-candidatura é Bolsonaro”

Caporezzo, por sua vez, afirmou que a definição não passa pela direção estadual do partido, mas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. “Olha, o meu plano é o seguinte: Jair Messias Bolsonaro. Quem iniciou a minha pré-candidatura ao Senado foi o presidente Bolsonaro. Quem vai retirar ou subscrever essa pré-candidatura é o presidente Bolsonaro. A única pessoa hoje capaz de tirar a minha pré-candidatura ao Senado é o presidente Bolsonaro, e ele está confeccionando uma lista, de próprio punho, dos candidatos dele. Eu creio que a chance de eu estar com o meu nome nessa lista é gigante”.

Ele acrescentou: “Se eu estiver com o meu nome lá, ninguém retira o meu nome da pré-candidatura. Agora, se eu não tiver, não tem jeito, né? Aí é outro processo. Provavelmente eu virei candidato a deputado federal, se o meu nome não estiver nessa lista”.

Segundo Caporezzo, já há um entendimento nacional sobre a condução das candidaturas ao Senado. “Então, não é uma decisão do partido, essa decisão é do presidente Bolsonaro. Inclusive, isso não tem problema nenhum de falar, porque já está acertado há muito tempo entre o presidente Waldemar da Costa Neto e o presidente Jair Bolsonaro que ele iria definir o Senado. Então isso é uma coisa pacífica no partido”.

Ao final, fez uma crítica indireta a integrantes da legenda. “É uma pena que algumas pessoas, por projeto pessoal, tenham tanta dificuldade de seguir a liderança do presidente. Se não existisse essa dificuldade, eu não precisaria estar aqui agora falando a respeito de pré-candidatura ao Senado. Já seria uma questão pacífica”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia