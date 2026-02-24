Caporezzo chama Simões de "inexpressivo" e declara apoio a Cleitinho

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) fez críticas diretas ao vice-governador Mateus Simões (PSD), questionou a estratégia de uma eventual aliança com o PSD em Minas Gerais e declarou apoio ao senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) como o melhor nome, hoje, para disputar o governo do estado em 2026. As declarações foram dadas em entrevista exclusiva ao Estado de Minas.

Ao comentar a possibilidade de o PL compor com Simões na chapa majoritária em Minas, Caporezzo afirmou que a decisão precisa levar em conta viabilidade eleitoral e capacidade de transferência de votos para a candidatura presidencial do partido.

“É estratégico que o candidato à Presidência tenha o apoio de um nome forte em Minas Gerais, porque Minas é o colégio decisivo das eleições. É sério que eles vão ancorar o apoio deles em Minas como candidato ao governo em uma pessoa que está sendo inexpressiva no seu desempenho nas pesquisas? O Mateus, infelizmente, está sendo inexpressivo”.

Segundo ele, o deputado federal Nikolas Ferreira tem tentado impulsionar politicamente o vice-governador, mas o desempenho não avança. “O Nikolas está tentando utilizar o grande prestígio que tem para tentar fazer com que ele levante um pouco, porque ele não decola, ele não sai do lugar. E não é à toa”.

Caporezzo também fez críticas à gestão do governador Romeu Zema, citando aumento de impostos, pedágios e insatisfação na segurança pública. Para ele, a eventual candidatura de Simões representaria a continuidade de um modelo que, em sua avaliação, não tem entregado resultados. “Eu votei em um projeto para diminuir o tamanho do Estado, não para fazer de Minas Gerais a maior carga tributária do Brasil”.

O parlamentar ainda questionou o fato de Simões ser filiado ao Partido Social Democrático, lembrando que integrantes do próprio campo bolsonarista já fizeram críticas públicas à legenda.

Melhor opção

Questionado sobre qual seria o “nome melhor”, Caporezzo citou Cleitinho como a principal alternativa no cenário atual. “Dos candidatos que estão aí postos, o Cleitinho, para mim, é o melhor nome, já que o Nikolas Ferreira não tem interesse. Se o Nikolas fosse candidato ao governo, eu iria votar nele".

Ele afirmou que o senador já se colocou como pré-candidato ao governo e defendeu que o critério para definição do apoio do PL seja o potencial de votos e a capacidade de fortalecer o presidenciável da legenda, que, segundo ele, deverá ser Flávio Bolsonaro.



“Se for utilizado o critério de quem tem maior potencial de votos e de levar esses votos para o candidato à Presidência da República do PL, que será, creio eu, o Flávio Bolsonaro, tem o meu apoio. Com certeza, o melhor nome seria o do Cleitinho, muito melhor do que a composição Zema e Simões”.

Caporezzo reconheceu que sua posição pode representar divergência em relação a movimentos internos do partido, mas afirmou estar disposto a atuar como mediador. “Com certeza. Eu estou à disposição para o que precisar”.

