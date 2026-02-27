Homem morre quatro dias depois de levar picada de cobra cascavel em MG
A vítima foi levada para hospital de Frutal, no Triângulo Mineiro, e dois depois precisou ser encaminhada para hospital de Uberaba
compartilheSIGA
Um homem de 39 anos morreu depois de levar uma picada de uma cobra cascavel na zona rural de Frutal, no Triângulo Mineiro. O acidente com o animal peçonhento ocorreu no último sábado (21/2), quando Cristiano Alves Ribeiro, inicialmente, foi encaminhado ao Hospital Municipal Frei Gabriel, onde recebeu os primeiros cuidados e o protocolo de soro antiofídico. Neste hospital ele ficou internado até a segunda-feira (23/2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informações divulgadas por amigos de Cristiano em redes sociais, o estado dele agravou-se e ele precisou ser transferido para um hospital em Uberaba, onde morreu na noite dessa quarta-feira (25/2).
O corpo de Cristiano foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Uberaba, onde passou por necropsia. Depois disso, ele foi liberado para Frutal, onde foi velado e sepultado nesta quinta-feira (26/2).
Orientações
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ao ser picado por uma cascavel, a ação mais importante é procurar ajuda médica (SAMU 192 ou hospital) imediatamente, pois o soro antiofídico é o único tratamento eficaz.
Também é necessário manter a vítima calma, deitada com o local da picada elevado, que deve ser lavado com água e sabão. Também é importante que se retire joias ou roupas apertadas.
O CBMMG também destaca que ao ser picado por uma cobra cascavel, o tempo é crucial, pois o veneno da cascavel (crotálico) é neurotóxico e afeta o sistema nervoso, podendo causar paralisia e insuficiência respiratória.
As ações imediatas devem ser:
- Ligue imediatamente 193 (Bombeiros) ou 192 (SAMU) para socorro médico.
- Mantenha a calma e afaste-se da cobra. Evite movimentos bruscos para não acelerar a circulação sanguínea e a absorção do veneno.
- Lave o local da picada apenas com água e sabão ou com água corrente para higienizar a área.
- Mantenha o membro picado elevado, o que ajuda a reduzir o inchaço.
- Beba bastante água.
- Se possível, tire uma foto da cobra para ajudar na identificação da espécie pelo médico, facilitando o uso do soro correto.
- Remova acessórios como anéis, pulseiras, relógios ou calçados apertados, pois o local da picada vai inchar.
O que NÃO fazer:
- Não faça torniquete! Isso corta a circulação, piora o veneno no local e aumenta drasticamente o risco de necrose e amputação.
- Não corte, fure ou aperte o local da picada.
- Não tente sugar o veneno. Essa ação não remove o veneno e aumenta o risco de infecção local.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Não passe pó de café, álcool, ervas ou qualquer substância no local.