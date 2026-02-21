BR-381: PRF recupera carga de café e veículos roubados após perseguição

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã deste sábado (21/2), resultou na recuperação de uma carga de café, um semirreboque e dois caminhões-tratores (cavalinhos) vinculados a crimes de roubo. A ocorrência, que teve início na BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas, envolveu perseguição e a apreensão de tecnologia usada pelo crime organizado.



Por volta das 9h40, agentes da PRF ordenaram a parada de uma carreta. O motorista chegou a obedecer inicialmente, mas retomou a marcha bruscamente antes que a fiscalização fosse concluída. A perseguição seguiu até o perímetro urbano de João Monlevade, onde o condutor saltou do veículo ainda em movimento e fugiu por um barranco.

Para evitar um acidente grave, um dos policiais subiu na cabine da carreta em movimento e acionou os freios. Dentro do veículo, foi encontrado um "jammer", equipamento utilizado para bloquear o sinal de rastreadores via satélite.



A investigação no local revelou que o caminhão-trator utilizado na fuga tinha placas clonadas e havia sido roubado em janeiro, em Contagem, na Grande BH. Já a carga de café e o semirreboque pertenciam a outra vítima.

O motorista original da carga havia sido rendido por criminosos armados durante a madrugada, no trecho entre Periquito e Governador Valadares. Ele foi mantido em cárcere sob ameaça e abandonado em outra cidade pelos assaltantes.



O cerco policial resultou em apreensões e recuperações: carga de café e semirreboque, localizados em João Monlevade e já restituídos ao proprietário legal; cavalinho (caminhão-trator), encontrado abandonado em Nova Era com apoio da PRF; cavalinho roubado em Contagem, encaminhado ao pátio para perícia; e o equipamento bloqueador (jammer), entregue à Polícia Civil para investigações.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, o suspeito que fugiu pelo barranco não foi localizado. Equipes da PRF e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) mantêm as buscas na região.