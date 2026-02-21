Moradores de Contagem ganham novo posto para serviços de trânsito
Unidade passa a oferecer suporte para CNH e veículos; agendamentos já estão disponíveis com oferta de 83 vagas diárias
O acesso a serviços de trânsito em Contagem acaba de ser ampliado. Desde a última sexta-feira (20/2), a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Shopping do Avião, no Bairro Cidade Industrial, passou a processar demandas relativas à habilitação e a veículos.
A iniciativa busca desafogar o fluxo na cidade e oferecer uma alternativa estratégica para quem circula pela Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Com a expansão, a unidade passa a disponibilizar 83 vagas diárias, o que deve resultar em uma média de 1.660 atendimentos mensais.
Até então, os cidadãos que precisavam resolver pendências de trânsito em Contagem contavam apenas com a UAI do Shopping Oiapoque.
Coordenada pela Seplag-MG, a UAI do Shopping do Avião funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Para garantir o atendimento, o usuário deve realizar o agendamento prévio (e gratuito) por meio dos canais digitais do governo de Minas e do MG App.
A gama de serviços é abrangente, cobrindo as principais necessidades dos condutores e proprietários de veículos.
No que se refere à habilitação, estão disponíveis solicitação da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), alteração de dados do condutor, mudança de categoria, emissão de certidão de prontuário, alteração de endereço e atualização de fotografia ou assinatura.
Já na área de veículos, o cidadão poderá realizar serviços como transferência de propriedade, primeiro emplacamento, emissão de segunda via de documentos e placas, alteração de dados e endereço do veículo, baixa de registro e solicitação de certidões.
A mudança foca na descentralização do serviço, reduzindo o tempo de espera e aproveitando a localização da unidade, situada na Avenida Babita Camargos, 1.295.