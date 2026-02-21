Homem mata adolescente e jovem após agressão à namorada no interior de MG
Suspeito de 49 anos foi preso e alegou ter cometido o crime após vítimas atacarem a companheira
Um homem de 49 anos foi preso na noite dessa sexta-feira (20/2) suspeito de matar um adolescente de 15 anos e um jovem de 19, em Formiga (MG), Região Centro-Oeste do estado.
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou depois de uma denúncia de agressão entre vizinhos no Bairro Alvorada. Ao chegarem ao local, os militares encontraram equipes do Corpo de Bombeiros, que já haviam constatado a morte das duas vítimas dentro de uma residência.
De acordo com informações apuradas no local, o suspeito estava no imóvel acompanhado da companheira e das duas vítimas quando, depois de um desentendimento, pegou uma faca e desferiu golpes, atingindo a região do pescoço dos jovens.
A perícia técnica da Polícia Civil esteve no endereço, realizou os trabalhos periciais e apreendeu a arma branca utilizada no crime. Os corpos foram encaminhados para necropsia.
Durante as buscas, uma testemunha relatou aos militares que um homem com características semelhantes às do suspeito teria confessado o crime. Com base nas informações, as equipes iniciaram rastreamento e localizaram o suspeito na Avenida Paulo de Brito, nas proximidades de uma praça de esportes.
No momento da abordagem, ele apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica e confirmou a autoria do duplo homicídio, afirmando que agiu após as vítimas agredirem sua companheira.
O homem foi preso em flagrante, levado a uma unidade de pronto atendimento para avaliação médica e, posteriormente, encaminhado à delegacia. Durante a ocorrência, também foram apreendidos celulares e nove pedras de substância semelhante ao crack encontradas no interior do banco de uma bicicleta pertencente a uma das vítimas.