Carreta de bois tomba na BR 365 e moradores desossam animais no local
Acidente aconteceu no distrito de Barra do Guaicuí, perto da ponte sobre o Rio das Velhas – vídeo mostra pessoas destrinchando um boi para levar a carne Lui
Uma carreta carregada de bois tombou na BR 365, perto da ponte sobre o Rio das Velhas, no distrito de Barra do Guaicuí, município de Várzea da Palma, Norte do estado, na manhã deste sábado (21/02). Vários animais ficaram feridos e outros bois morreram e ficaram espalhados na pista, onde o trânsito foi interrompido.
Mesmo se tratando de carga viva, houve saque. Antes da chegada da Polícia Rodoviária (PRF), moradores saquearam parte da carga e desossaram um boi, na beira da estrada, para carregar carne, conforme foi registrado em vídeo que circula nas redes sociais. Também foi divulgado um vídeo que mostra um boi morto no acidente sendo arrastado por uma corda amarrada na traseira de um carro.
A carreta tombou no KM 139 da BR 365, na entrada de uma curva. O motorista da carreta sofreu escoriações e foi encaminhado para atendimento médico.
As causas do acidente ainda serão apuradas. Não foi informado de onde a carreta com a carga partiu e qual seria o destino e de entrega dos bois.
Embora pertença a Várzea da Palma, o distrito de Barra do Guaicuí fica mais próximo de Pirapora – 26 quilômetros de distância.