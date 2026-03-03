Assine
CARGA NA PISTA

Carreta com carga de banana tomba e interdita os dois sentidos da BR-381

Acidente ocorreu na Serra de Itaguara; pista foi liberada depois da retirada da carga

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/03/2026 10:31

Depois do trabalho das equipes, a pista foi liberada e, no momento, não há registro de congestionamento crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma carreta carregada com bananas tombou na manhã desta terça-feira (3/3) e interditou os dois sentidos da BR-381, na altura da Serra de Itaguara (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a concessionária Arteris Fernão Dias, o acidente ocorreu por volta de 6h50, no km 561, no sentido São Paulo. Imagens em redes sociais revelam a dimensão do estrago causado, com a carga de frutas espalhadas por toda a via.

Para a retirada da carga e do veículo, a rodovia precisou ser bloqueada temporariamente nos dois sentidos. Depois do trabalho das equipes, a pista foi liberada parcialmente no sentido SP, já que uma faixa continua interditada. Já no sentido BH, pista contrária ao acidente, todas as faixas estão liberadas. 

No momento, não há registro de congestionamento. Até a última atualização, não havia informações sobre feridos.

