MANDADO EM ABERTO

Passageiro é preso ao ser resgatado no acidente com carreta de uva e ônibus

Homem de 53 anos tinha mandado de prisão por pensão alimentícia em aberto

Wellington Barbosa
02/03/2026 09:53

O passageiro foi encaminhado a Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Montes Claros (MG)
O passageiro foi encaminhado a Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Montes Claros (MG)

Um passageiro de 53 anos foi preso durante o atendimento às vítimas do acidente entre uma carreta carregada de uvas e um ônibus de passageiros, ocorrido nesse domingo (1º/3), na BR-251, em Grão Mogol (MG), no Norte do estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao identificar os ocupantes do ônibus, os agentes constataram que um passageiro tinha um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Montes Claros (MG).

O acidente aconteceu por volta das 11h20, no km 367,8 da rodovia, e foi uma colisão lateral entre a carreta e o ônibus, que transportava 29 passageiros.

Um jovem de 19 anos morreu no local quando recebia atendimento das equipes de socorro. Outro passageiro, de 24 anos, ficou ferido. A motorista da carreta, de 30 anos, também sofreu ferimentos.

O veículo de carga seguia de Petrolina (PE) para São Paulo (SP), enquanto o ônibus ia de São Paulo (SP) para Mauriti (CE).

Equipes do Samu prestaram atendimento às vítimas, e a perícia da Polícia Civil esteve no local para os levantamentos. As causas do acidente serão investigadas.

