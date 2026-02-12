Batida entre carreta e caminhonete deixa um morto na BR-251
O motorista do caminhão contou que perdeu o controle da direção, invadiu a pista oposta e provocou a batida
Um motorista de 41 anos morreu nessa quarta-feira (11/2) após a caminhonete que dirigia ser atingida por uma carreta que invadiu a contramão na rodovia BR-251, em Unaí.
A vítima seguia no sentido Unaí–Brasília acompanhada do sobrinho, de 28 anos, quando, ao fazer uma curva, foi surpreendida pelo veículo de carga vindo na direção oposta. Sem espaço para desviar, devido à presença de uma defensa metálica às margens da pista, a caminhonete foi atingida na lateral.
O motorista do caminhão, de 42 anos, relatou que perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e provocou a batida. O condutor da caminhonete morreu no local. O passageiro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico. O motorista da carreta realizou o teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool.
Com o impacto, a carreta, carregada com feijão, tombou e espalhou a carga pela rodovia.