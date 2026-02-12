MG: Idoso é preso após assassinar mulher e ferir gravemente a filha dela

Uma mulher de 32 anos foi assassinada com várias facadas e a sua filha "de consideração", de 13, ficou gravemente ferida, também vítima de golpes de faca. Os crimes ocorreram em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, na tarde dessa quarta-feira (11/2).

O suspeito, um idoso de 67 anos, foi preso em flagrante por equipe da PM da cidade, em uma casa, perto do local do crime. A faca, que teria sido usada nos crimes, foi apreendida. A arma teria sido lavada.

Ainda segundo registro policial, a equipe da PM foi acionada, inicialmente, no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade, onde a adolescente deu entrada com os graves ferimentos.

Em seguida, os militares foram até casa localizada na Rua Andalécia Lana, onde encontraram Amanda Maria Machado morta com várias perfurações de faca.

Conforme o boletim de ocorrência, antes do crime, o suspeito esteve na residência das vítimas e teria oferecido R$ 2 mil em troca de relações sexuais com elas. Tanto a adolescente quanto a mulher teriam recusado a proposta.

Indignado, o homem teria deixado o local e retornado com uma faca, sendo que, em seguida, atacou as vítimas.

Versão do suspeito

O homem disse aos militares que, inicialmente, estava no local do crime consumindo bebida alcoólica com as vítimas. Em determinando momento, ele falou que elas lhe ofereceram um cigarro e que ele não teria aceitado. Instantes depois, o suspeito afirmou que foi ameaçado e que agiu em legítima defesa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O idoso foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Patrocínio, a cerca de 45km de Serra do Salitre.