FEMINICÍDIO

Homem que matou companheira em BH após cheirar cocaína é condenado

Camila de Assis Cunha, de 29 anos, foi morta em sua residência no Bairro Vila Pinho, em 2024. Luciano Rossi recebeu pena de 16 anos de prisão nesta quarta-feira

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
11/02/2026 21:54

Luciano José Rossi foi condenado durante sessão do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, no Fórum Lafayette
Luciano José Rossi foi condenado durante sessão do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, no Fórum Lafayette crédito: Fórum Lafayette-BH/Divulgação

Um homem identificado como Luciano José Rossi foi condenado a 16 anos de prisão, nesta quarta-feira (11/2), pela morte da companheira, Camila de Assis Cunha, de 29 anos, no Bairro Vila Pinho, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). A sentença foi proferida durante sessão do 1º Tribunal do Júri na capital, no Fórum Lafayette. 

O crime aconteceu na noite do dia 24 para 25 de julho de 2024, no quarto de casal da residência da família. Luciano, que à época tinha 42 anos, foi preso depois de acionar a Polícia Militar, dizendo que havia se desentendido com a companheira e a matado. O corpo da mulher foi encontrado em cima da cama. No dia 27 daquele mês, durante a audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão dele em preventiva.

Narra o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que o então denunciado, “agindo com dolo de matar, utilizando-se de instrumentos contundentes”, agrediu violentamente a sua companheira, golpeando-a no rosto e na cabeça.

“O crime foi praticado mediante meio cruel, visto que o denunciado revelou uma brutalidade fora do comum”, pontuou o MPMG. O casal estava junto há cerca de um ano.

Em seu interrogatório, o réu afirmou que, no dia do crime, ambos fizeram uso de cocaína e cachaça ao longo da noite. Conforme o relato, quando os entorpecentes acabaram, ele foi dormir, pois tinha um compromisso logo cedo. Luciano relatou ainda que sua mulher o acordou pedindo que ele fosse comprar mais drogas e, durante a insistência, ela o agrediu diversas vezes. Por isso, uma única vez, ele bateu a cabeça de Camila contra a parede.

O relatório da necropsia, porém, apontou a existência de “múltiplas lesões corporais”, possivelmente decorrentes de diversos golpes, o que contraria a versão dada em juízo. Confrontado com esse documento, Luciano afirmou não se lembrar de qualquer outro ato além de ter batido a cabeça da vítima uma única vez contra a parede.

O relacionamento, segundo ele, foi marcado por discussões frequentes aos fins de semana, especialmente quando as drogas acabavam. Por fim, declarou que nunca foi ciumento nem impediu a companheira de sair de casa.

