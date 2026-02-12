Assine
RAÍZES DO ÓDIO

MG: operação da PF mira ataques e propagação de ódio em escolas

Celular é apreendido pela Polícia Federal em Uberaba, no Triângulo, durante operação para combater crimes cibernéticos contra crianças e instituições de ensino

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
12/02/2026 16:35 - atualizado em 12/02/2026 16:35

PF apreende celular usado para ameaçar ataques e disseminar ódio em escolas
Polícia Federal apreendeu celular em Uberaba, no Triângulo Mineiro: aparelho será submetido à extração e análise forense de dados para coleta de provas e identificação de criminosos crédito: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal (PF)  deflagrou na manhã desta quinta-feira (12/2) a Operação Raízes do Ódio, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A operação foca no combate a crimes cibernéticos contra escolas e crianças da cidade, relacionados à disseminação de ódio, incitação à violência, ameaças e divulgação sistemática de conteúdos misóginos e racistas praticados por meio de redes sociais.

Durante a ação policial, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em residência do município, sendo que um aparelho celular foi apreendido.

Segundo a PF, o aparelho será submetido à extração e análise forense de dados, a fim de aprofundar a coleta de provas e identificar eventuais conexões e coautores.

"O material identificado representa grave ameaça à segurança coletiva, à dignidade humana e à integridade de crianças e da comunidade escolar. As condutas investigadas podem, em tese, configurar crimes graves, como incitação ao crime, racismo, discriminação e divulgação de conteúdo misógino", afirmou a PF em nota.

Perfil de rede social criminoso

A investigação teve início a partir de monitoramento contínuo de ambientes digitais, que possibilitou a identificação de um perfil em uma rede social.

 "A conta era utilizada reiteradamente e de forma premeditada para publicar conteúdos violentos, extremistas e de natureza criminosa, incluindo manifestações explícitas e possível planejamento de ataques contra instituições de ensino e crianças", divulgou a PF.

Na nota, a PF ainda ressaltou o seu compromisso permanente no enfrentamento aos crimes cibernéticos, especialmente aqueles que fomentam ódio, violência e discriminação, buscando assegurar um ambiente digital mais seguro para toda a sociedade.

 "A operação Raízes do Ódio evidencia a atuação contínua e especializada da instituição na repressão a práticas criminosas que se valem do anonimato da internet para propagar intolerância e ameaças, reforçando que tais condutas serão rigorosamente investigadas e responsabilizadas", diz o texto.

