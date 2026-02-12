Suspeito de matar jovem em Juatuba é preso em vagão de trem

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Ítalo Jefferson, de 43 anos, foi preso em um vagão de trem, na tarde desta quinta-feira (12/2). A informação foi repassada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Ele é suspeito de matar e estuprar a jovem Vanessa Lara de Oliveira, de 23, em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conforme a corporação, o homem foi localizado enquanto transitava em um vagão de carga de um trem. O veículo vinha de Juatuba e passava em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste do estado, e a 66Km do município da Grande BH.

No momento, os policiais realizavam uma operação pré-carnaval. Uma viatura foi até a frente da máquina e solicitou ao maquinista que parasse. Nesse momento, segundo a PM, o suspeito pulou do trem e tentou fugir.

Ao ser detido pela polícia, Ítalo Jefferson confessou o crime e afirmou que já esperava o momento em que seria preso. Com ele foram encontradas uma faca, mudas de roupa e comida.

À PM, o suspeito afirmou que cometeu o estupro contra a jovem que estava em um ponto de ônibus em Juatuba. De acordo com a corporação, o homem apresenta diversos ferimentos provenientes de arranhões no rosto e corpo. Ainda conforme o relato, Ítalo disse não conhecer a vítima e que aproveitou a vulnerabilidade do local.

Relembre o caso

Vanessa estava desaparecida desde segunda-feira (9/2). Ela foi vista pela última vez no Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Juatuba, onde trabalhava prestando serviço para uma empresa terceirizada. Ao Estado de Minas, familiares da vítima contaram que ela trabalhava para custear a faculdade de psicologia. Vanessa morava em Pará de Minas, na Região Central do estado, e ia a Juatuba para trabalhar.

Conforme a PM, populares que estavam no local onde o corpo foi encontrado teriam indicado quem seria o suspeito do crime e onde a família dele mora. Os militares foram até a residência indicada e encontraram o primo, o cunhado e a mãe do suspeito, identificado como Ítalo Jefferson, de 43 anos.

À corporação, os familiares disseram que o homem chegou em casa, na segunda, sujo de barro, com arranhões e a roupa suja de sangue. A família entregou para a polícia o short que o homem usou na segunda, que estava com manchas de sangue. A peça irá passar por perícia.

Para os parentes, o homem alegou que teria usado drogas com uma mulher e eles teriam brigado, e esse seria o motivo do estado dele. Em seguida, o suspeito teria tomado banho e pedido R$ 200 para a mãe, alegando que iria para o Centro de Belo Horizonte, onde moraria na rua.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, na terça-feira (10/2), quando os militares foram à casa dos familiares do suspeito, ele teria ligado para os parentes. Na ligação, ele teria assumido a autoria do crime. Em seguida, segundo a PM, ele desligou e não atendeu mais o telefone.

Assédio

O suspeito é conhecido em Juatuba por assediar mulheres. É o que apontou Rolim Lopes, morador de Juatuba há 39 anos. Ele contou ao Estado de Minas que mora na Rua Santa Cruz, às margens da BR-262, onde Vanessa foi encontrada com sinais de violência. Segundo ele, Vanessa precisava passar pela rua, em um trecho coberto por mato e pneus, para pegar o ônibus na rodovia.

O morador acredita que o suspeito atacou Vanessa nesse matagal e, em seguida, jogou o corpo dela em uma valeta de escoamento de água de chuva que fica logo abaixo. A vegetação foi cortada dessa terça-feira (10/2) para esta quarta (11/2).