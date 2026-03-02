Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE COM MORTE

Carreta com carga de uva bate em ônibus e mata passageiro de 19 anos

Acidente ocorreu em Grão Mogol (MG); ônibus transportava 29 pessoas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/03/2026 09:43

compartilhe

SIGA
x
Situação real da BR 251
O passageiro de 19 anos morreu ainda na BR-251, enquanto recebia atendimento das equipes de socorro crédito: PRF/ divulgação

Um jovem de 19 anos morreu em uma colisão lateral entre uma carreta carregada com uvas e um ônibus de passageiros na manhã desse domingo (1º/3), na BR-251, em Grão Mogol (MG), no Norte do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acidente ocorreu por volta das 11h20, no km 367,8 da rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de carga, formado por cavalo-trator e carreta, seguia de Petrolina (PE) para São Paulo (SP). A motorista, de 30 anos, ficou ferida.

Leia Mais

O ônibus ia de São Paulo (SP) para Mauriti (CE) e transportava 29 pessoas. O passageiro de 19 anos morreu no local do acidente, onde chegou a receber atendimento das equipes de socorro. Outro passageiro, de 24 anos, ficou ferido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Equipes do Samu prestaram socorro às vítimas. A causa do acidente será investigada a partir das informações coletadas pela perícia.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-251 carreta onibus prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay