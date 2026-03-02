Carreta com carga de uva bate em ônibus e mata passageiro de 19 anos

Um jovem de 19 anos morreu em uma colisão lateral entre uma carreta carregada com uvas e um ônibus de passageiros na manhã desse domingo (1º/3), na BR-251, em Grão Mogol (MG), no Norte do estado.

O acidente ocorreu por volta das 11h20, no km 367,8 da rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de carga, formado por cavalo-trator e carreta, seguia de Petrolina (PE) para São Paulo (SP). A motorista, de 30 anos, ficou ferida.

O ônibus ia de São Paulo (SP) para Mauriti (CE) e transportava 29 pessoas. O passageiro de 19 anos morreu no local do acidente, onde chegou a receber atendimento das equipes de socorro. Outro passageiro, de 24 anos, ficou ferido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Equipes do Samu prestaram socorro às vítimas. A causa do acidente será investigada a partir das informações coletadas pela perícia.