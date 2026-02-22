Familiares de prefeito estão entre as vítimas de acidente com lancha em MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma tragédia no Rio Grande, em Sacramento (MG), no Triângulo Mineiro, deixou seis pessoas mortas na noite desse sábado (21/2). Uma lancha que transportava 15 ocupantes bateu em um píer na margem mineira do rio. Entre as vítimas estão a cunhada e o sobrinho do prefeito Mário Marcelo (PSD), de Patrocínio Paulista (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, a embarcação era de Franca (SP) e colidiu com a estrutura às margens do rio, provocando o acidente.

Três vítimas foram encontradas rapidamente, enquanto outras três foram localizadas por um mergulhador amador que estava nas proximidades. Populares também ajudaram no resgate dos feridos logo após a colisão.

As primeiras investigações indicam que o piloto da lancha não tinha habilitação do tipo Arrais Amador, exigida para conduzir esse tipo de embarcação. Os trabalhos de resgate e levantamento das informações foram encerrados por volta das 4h30.

Uma das vítimas, Viviane Aredes, mãe de Bento Aredes, de 4 anos, era irmã da primeira-dama de Patrocínio Paulista. Ela completaria 36 anos neste domingo (22/2). Mãe e filho morreram no acidente.

Em nota, a prefeitura do município paulista manifestou solidariedade aos familiares.

“Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos, pedindo a Deus que conceda força, serenidade e conforto aos corações enlutados. Que a fé seja amparo e que a memória de Viviane e Bento permaneça viva no amor de todos que tiveram o privilégio de conhecê-los”, diz o comunicado.

Outras vítimas identificadas

O Instituto Médico-Legal (IML) de Araxá identificou as seis pessoas que morreram no acidente. Entre elas está o piloto da lancha, Wesley Carlos da Silva, de 45 anos, que não tinha licença para conduzir a embarcação.

As demais vítimas são Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, de 40 anos; Érica Fernanda Lima, de 32 anos; e Marina Matias Rodrigues, de 22 anos.

Os corpos permanecem no IML de Araxá e serão liberados aos familiares assim que eles chegarem à cidade. Os velórios e sepultamentos devem ocorrer nesta segunda-feira (23/2), nos municípios de origem das vítimas.