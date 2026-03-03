Acidente entre carretas interdita pista do Anel em BH sentido RJ

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um acidente entre duas carretas, por volta das 10h40 desta terça-feira (3/3), interditou uma das pistas do Anel Rodoviário, no sentido Rio de Janeiro, na altura do Trevo do Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido.





Com a colisão, as carretas ficaram atravessadas na pista. Uma delas transportava tubos, e havia risco de a carga se desprender e cair na pista.

Agentes da BHTrans estiveram no local e informaram que um reboque de grande porte foi acionado para retirar uma das carretas.

Com a interdição, o congestionamento chegou a seis quilômetros. A pista oposta, sentido Vitória (ES), também apresentou lentidão.

Segundo a BHTrans, por volta das 12h30, a pista sentido Rio de Janeiro foi liberada.



