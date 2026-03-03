Acidente entre carretas interdita pista do Anel em BH sentido RJ
Duas carretas se colidiram na rodovia na altura do Trevo do Betânia, na Região Oeste da capital mineira
Um acidente entre duas carretas, por volta das 10h40 desta terça-feira (3/3), interditou uma das pistas do Anel Rodoviário, no sentido Rio de Janeiro, na altura do Trevo do Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido.
Com a colisão, as carretas ficaram atravessadas na pista. Uma delas transportava tubos, e havia risco de a carga se desprender e cair na pista.
Agentes da BHTrans estiveram no local e informaram que um reboque de grande porte foi acionado para retirar uma das carretas.
Com a interdição, o congestionamento chegou a seis quilômetros. A pista oposta, sentido Vitória (ES), também apresentou lentidão.
Segundo a BHTrans, por volta das 12h30, a pista sentido Rio de Janeiro foi liberada.
*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen e do subeditor Thiago Prata