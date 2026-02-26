Grupo suspeito de tráfico internacional de armas é alvo de operação em MG
Polícia Federal cumpre seis mandados de prisão e seis de busca e apreensão em cidades mineiras
compartilheSIGA
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26/2), a Operação Scutum 2, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de atuar no tráfico internacional e no comércio ilegal de armas de fogo e munições de alto poder de destruição.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ao todo, estão sendo cumpridos seis mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão em diferentes municípios de Minas Gerais.
A ação é um desdobramento da primeira fase da operação, realizada em outubro de 2024. Na ocasião, as investigações apontaram que o grupo trazia armas de fogo do Paraguai, principalmente de alto calibre e longo alcance, para revenda no Triângulo Mineiro, em Goiás e em outros estados, como Rio de Janeiro e Bahia.
Leia Mais
Com a análise do material apreendido anteriormente, a Polícia Federal identificou neste ano um núcleo da organização atuando em Uberlândia, com ramificações em Ituiutaba e Patrocínio, cidades do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.
Segundo as investigações, o grupo também pode ter ligação com o tráfico internacional de drogas e com o comércio ilegal de armas de uso restrito.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os investigados poderão responder por organização criminosa, comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de arma de uso restrito ou proibido e tráfico de drogas.