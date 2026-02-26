Assine
TRÁFICO DE ARMAS

Grupo suspeito de tráfico internacional de armas é alvo de operação em MG

Polícia Federal cumpre seis mandados de prisão e seis de busca e apreensão em cidades mineiras

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/02/2026 09:22

A Polícia Federal identificou neste ano um núcleo da organização atuando em Uberlândia, com ramificações em Ituiutaba e Patrocínio
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26/2), a Operação Scutum 2, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de atuar no tráfico internacional e no comércio ilegal de armas de fogo e munições de alto poder de destruição.

Ao todo, estão sendo cumpridos seis mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão em diferentes municípios de Minas Gerais.

A ação é um desdobramento da primeira fase da operação, realizada em outubro de 2024. Na ocasião, as investigações apontaram que o grupo trazia armas de fogo do Paraguai, principalmente de alto calibre e longo alcance, para revenda no Triângulo Mineiro, em Goiás e em outros estados, como Rio de Janeiro e Bahia.

Com a análise do material apreendido anteriormente, a Polícia Federal identificou neste ano um núcleo da organização atuando em Uberlândia, com ramificações em Ituiutaba e Patrocínio, cidades do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

Segundo as investigações, o grupo também pode ter ligação com o tráfico internacional de drogas e com o comércio ilegal de armas de uso restrito.

Os investigados poderão responder por organização criminosa, comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de arma de uso restrito ou proibido e tráfico de drogas.

