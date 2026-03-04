MG: resort de luxo é condenado a indenizar família por acidente em toboágua

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um resort localizado em Tiradentes, no Campo das Vertentes, foi condenado pelo Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro a indenizar uma família fluminense por acidente sofrido por mãe e filho em um toboágua de um parque aquático do estabelecimento, em julho de 2022. O valor da indenização foi arbitrado em R$ 40 mil por danos morais e materiais.





A família relata que, ao descer em um toboágua do parque aquático, mãe e filho foram projetados para fora do brinquedo. Além disso, como estavam em alta velocidade, foram arremessados contra um poste de sustentação do brinquedo.





A mãe bateu a cabeça contra o poste e sofreu um corte profundo no supercílio, teve exposição do osso da face e traumatismo craniano. O filho também bateu a cabeça, teve um sangramento no nariz e um ferimento na pálpebra.





O pai socorreu os dois e começou a pedir por socorro. Segundo a família, nenhum funcionário do resort apareceu para prestar atendimento. A família relata ainda que foi no próprio carro para São João Del-Rei em busca de atendimento. Após oito horas do ocorrido, mãe e filho foram liberados pela Santa Casa.





No dia seguinte, antes de deixarem o resort, o pai foi até a recepção para fazer o check-out e cancelar as demais diárias. Ele diz que a piscina estava funcionando normalmente e não havia qualquer aviso sobre o uso do toboágua. Segundo ele, não havia nenhum funcionário do resort no parque aquático, nenhum salva-vidas ou qualquer placa informativa com orientações para uso do brinquedo.





Em nota, o resort afirma que cumprirá integralmente a decisão judicial. “O empreendimento reafirma que sempre atuou com foco na segurança de seus hóspedes, seguindo protocolos operacionais, normas técnicas e procedimentos compatíveis com a atividade desenvolvida à época dos fatos. Desde então, inclusive, rotinas e processos internos vêm sendo constantemente aprimorados, como parte do compromisso permanente com a melhoria contínua."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O resort também reiterou o compromisso com a legalidade: "O Santíssimo Resort lamenta profundamente qualquer situação que envolva desconforto a seus hóspedes, mas entende que a reabertura do debate por meio de novas denúncias, após decisão judicial definitiva, não altera os fatos já analisados pelo Judiciário. Reiteramos nosso compromisso com a transparência, com a legalidade e com a segurança de todas as famílias que escolhem o Santíssimo como destino”, afirmou no texto.