Substituição de charretes de tração animal terá início em Tiradentes

Uma das principais cidades turísticas de Minas Gerais, Tiradentes, na Região do Campo das Vertentes, passará por uma mudança em uma de suas principais atrações: o passeio de charrete. Em 5 de março, a cidade receberá 10 charretes elétricas, marcando o início da substituição das charretes de tração animal. Esse é o primeiro passo para cumprir a determinação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), de 2024, de que todas as charretes de tração animal sejam substituídas, demanda antiga de ativistas pelos direitos dos animais.

Em 21 de maio de 2024, foi firmado um termo de compromisso entre o MPMG e a Prefeitura de Tiradentes, definindo que as 30 charretes de tração animal utilizadas para os passeios turísticos na cidade deveriam ser substituídas por charretes elétricas e os 60 cavalos que puxam as charretes – dois para cada – aposentados.

Desde então, uma série de diálogos foi iniciada, entre a prefeitura, os charreteiros, os defensores dos animais e o MPMG para que a transição pudesse ser viabilizada. A promotora de Justiça Luciana Imaculada de Paula, coordenadora estadual de Defesa dos Animais (Ceda) do Ministério Público de Minas Gerais, destacou que o diálogo foi fundamental em todo o processo.

“Esse movimento pela substituição das charretes começa no conflito entre proteção animal e as famílias que precisam de dar continuidade ao trabalho em razão do seu sustento”, disse. “Buscamos uma solução que atendesse às necessidades de quem participa de todo o processo. Foi tudo feito em conjunto com os charreteiros”, acrescentou.

Foram realizados alguns testes de protótipos das carruagens elétricas e treinamentos para capacitar os charreteiros em relação ao novo veículo. O modelo de carruagem elétrica desenvolvido para Tiradentes conta com seis lugares, incluindo o condutor, e os veículos podem ser abastecidos em casa, por meio de tomadas de 220v.

Segundo o Secretário de Turismo de Tiradentes, Moisés de Oliveira Alves, a substituição terá início logo após a solenidade de entrega das charretes, em 5 de março. Os novos veículos passarão a ser usados nos passeios turísticos e os cavalos serão aposentados.

Ainda segundo o Secretário de Turismo, a previsão é de que toda a frota seja substituída até o final de 2026, com mais duas levas de 10 charretes a serem entregues ao longo deste ano.

Depois de alguma resistência, os charreteiros agora estão de acordo com a mudança: “No começo, tivemos muita dúvida, mas entendemos que todas as cidades vão passar por isso, então optamos por aceitar. Apareceu essa oportunidade e a Luciana (promotora) sempre foi muito educada com a gente e entendeu o nosso lado, de pensar nas famílias, então resolvemos aceitar”, afirmou Reginilson Ramalho, presidente da Associação dos Charreteiros de Tiradentes.

Os protetores dos animais também estão contentes com a novidade e relembram que essa não foi uma conquista fácil: “Essa luta começou oficialmente em 2018, atendendo demandas que já existem há muito tempo, essas denúncias de maus-tratos aos cavalos já existem há muito tempo. Com um grande número de denúncias, a gente começou a fazer um trabalho de proteção a esses animais envolvidos no trabalho das charretes”, diz Isabelle Chiaini, da Comissão de Proteção aos Animais de Tiradentes (Compat).

Isabelle relata que foi preciso muito trabalho para que essa demanda fosse ouvida. Segundo ela, foram realizadas algumas fiscalizações, nas quais foram constatados maus-tratos sofridos pelos cavalos, e feitas inúmeras denúncias ao Ministério Público e a outros órgãos para que, finalmente, as reivindicações fossem ouvidas.

“No início, a prefeitura era extremamente resistente. Hoje, depois do processo judicial, da intervenção do Ministério Público e de diversas outras autoridades, a prefeitura, por não ter outro caminho, aceitou a substituição das charretes. E a gente se vê muito feliz, como protetores dos animais, de ver os animais libertados da dor, do sofrimento e da exploração”, reforça Isabelle.

Os cavalos que hoje são utilizados nos passeios das charretes já foram microchipados e deverão ser entregues à proteção animal para que sejam aposentados.





O que muda para o turista?

Reginilson Ramalho, presidente da Associação dos Charreteiros, diz que, atualmente, um passeio de charrete pelo Centro Histórico de Tiradentes, com duração de 1h30, para quatro pessoas, custa em torno de R$ 250 a R$ 300.

Segundo ele, ainda não é possível dizer se a substituição dos veículos influenciará no valor dos passeios, uma vez que não é possível prever os custos de manutenção das charretes elétricas. “Ainda não tivemos acesso aos veículos. Então, não dá pra saber, mas acredito que seja tranquilo, não deve mudar muita coisa não. Com o tempo, vamos saber melhor”, afirma.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro