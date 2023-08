677

Lizzo se pronuncia sobre denúncias que a acusam de criar ambiente hostil de trabalho e assédio sexual Oli SCARFF / AFP A cantora norte-americana Lizzo se pronunciou sobre as denúncias de ex-dançarinos que envolvem acusações contra a artista sobre assédio sexual e criação de um ambiente de trabalho hostil. Em uma carta aberta, ela defendeu que não é a vilã da história que tem repercutido nos últimos dias e jamais demitiria alguém sem um motivo pertinente. A cantora norte-americana Lizzo se pronunciou sobre as denúncias de ex-dançarinos que envolvem acusações contra a artista sobre assédio sexual e criação de um ambiente de trabalho hostil. Em uma carta aberta, ela defendeu que não é a vilã da história que tem repercutido nos últimos dias e jamais demitiria alguém sem um motivo pertinente.









Segundo Lizzo, as histórias “sensacionalistas” vêm de ex-funcionários que “já admitiram publicamente que foram informados de que seu comportamento na turnê era inapropriado e pouco profissional”.





Ela ainda afirmou que, às vezes, precisa tomar decisões difíceis. “Como artista, sempre fui muito apaixonada pelo que faço. Eu levo minha música e minhas apresentações a sério porque, no final das contas, só quero lançar a melhor arte que represente a mim e aos meus fãs com a paixão vem o trabalho duro e os altos padrões. Às vezes tenho que tomar decisões difíceis, mas nunca é minha intenção fazer alguém se sentir desconfortável ou como se não fosse valorizado como uma parte importante da equipe”, disse.





“Não estou aqui para ser vista como uma vítima, mas também sei que não sou a vilã que as pessoas e a mídia me retrataram nos últimos dias. Sou muito aberta com minha sexualidade e com minha expressão, mas não posso aceitar ou permitir que as pessoas usem essa abertura para me fazer parecer algo que não sou. Não há nada que eu leve mais a sério do que o respeito que merecemos como mulheres no mundo. Eu sei como é sentir vergonha do corpo diariamente e absolutamente nunca criticaria ou demitiria um funcionário por causa de seu peso”, justificou.





A artista ainda agradeceu ao público que a apoiou em meio a toda essa polêmica. “Estou magoada, mas não vou deixar que o bom trabalho que fiz no mundo seja ofuscado por isso. Quero agradecer a todos que estenderam a mão para me apoiar durante esse período difícil”, concluiu.





Entenda

O caso das denúncias foi aberto no Tribunal Superior de Los Angeles, Estados Unidos, e também acusa Shirlene Quigley, líder do grupo de dança de Lizzo de assédio religioso e racial.





Entre as acusações feitas por três ex-dançarinos, o trio afirma que a artista teria forçado um dos acusadores a tocar em pessoas nuas em uma boate de Amsterdam, Holanda. Outra incriminação envolve a divulgação de que os dançarinos bebiam durante o expediente.





"A natureza impressionante de como Lizzo e sua equipe de gestão trataram seus artistas parece ir contra tudo o que a cantora defende publicamente, enquanto em particular ela envergonha seus dançarinos e os rebaixa de maneiras que não são apenas ilegais, mas absolutamente desmoralizantes", afirmou à reportagem o advogado dos dançarinos, Ron Zambrano.





Lizzo, que já rebateu os comentários de Kanye West sobre seu peso, é conhecida por apoiar o movimento “body positvity”, que valoriza a aceitação do corpo, e defende os direitos das mulheres e minorias.