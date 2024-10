"Trilogia do susto", da quasecia. de teatro, abre a programação hoje no Cine Horto



Em tempos de crise, a produção de monólogos tende a crescer. “São uma opção para viabilizar tanto a sobrevivência artística quanto financeira de um artista”, comenta Chico Pelúcio, ator, diretor e figura de frente do Galpão Cine Horto. O centro cultural abre nesta quinta-feira (31/10) a sexta edição da Mostra de Monólogos.



Até 10 de novembro, uma dezena textos curtos e performances serão apresentadas no local, o maior número de montagens desde a criação do evento. A mostra é voltada para alunos tanto do Cine Horto quanto dos demais cursos de teatro de Belo Horizonte.



“Há três anos reformamos uma sala (chamada de Sala Solo), com 24 lugares, exatamente para fomentar essas iniciativas”, continua Pelúcio. A programação será dividida entre o espaço principal do Cine Horto (Teatro Wanda Fernandes) e esta sala. “O projeto tem um caráter pedagógico. Leva o aluno para atuar no espaço, uma forma de ele amadurecer no ofício”, acrescenta.

Sem palco italiano



São nove monólogos de alunos e um convidado, que abre a mostra. Nesta quinta, às 20h, a quasecia. de teatro apresenta “Trilogia do susto”. A montagem do grupo criado em 2018 por atores egressos dos cursos do Cine Horto reúne os solos “Chamarei de qualquer coisa”, “Onde o mar começa” e “Pedra/cabeça”. O grupo trabalha o teatro e a performance em espaços alternativos, que fogem do palco italiano.



Fora do Grupo Galpão há três anos, dedicando-se à direção e à gestão do Cine Horto, Pelúcio afirma que neste momento a prioridade é a compra do imóvel na Rua Pitangui, que há 26 anos se tornou o centro cultural que vem servindo de modelo para vários grupos de teatro. “Estamos fazendo de tudo para que a compra (do espaço) seja viável”, diz.



PROGRAMAÇÃO

• Hoje (31/10): 20h – “Trilogia do susto”, da quasecia. de teatro



• Sexta (1/11): 19h e 21h – “O farol”, com Jean Gorziza



• Sábado (2/11): 20h – “Rítmico”, com Davds Lacerda; “Lítio”, com Isis Lucas



• Domingo (3/11): 20h – “Sertão de lágrimas”, com Fernanda Lara; “Com licença de Cruz e Sousa”, com Luscas Gonçalves



• 9/11: 20h – “Paraquedas coloridos”, com Fávero; “Salto”, com Clara Bastos



• 10/11: 20h – “Raiz Atrimarca”, com Júlia Oliveira; “Azulejo”, com Tião Mansur



6ª MOSTRA DE MONÓLOGOS



Desta quinta-feira (31/10) até 10 de novembro, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613 – Horto). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). À venda na bilheteria, uma hora antes de cada espetáculo, ou na plataforma Sympla.