Jennifer Garner fala sobre Ben Affleck e vida sob holofotes

"Temos muitas coisas em comum... Acredito que temos uma vida bastante normal", diz Jennifer Garner (foto: Getty Images) Durante uma conversa com Sheryl Lee Ralph no quadro Actors on Actors, da Variety no YouTube, Jennifer Garner, ex-esposa de Ben Affleck, falou sobre a coparentalidade com o ator e a vida sob os holofotes de Hollywood. Juntos, eles têm três filhos: Violet, 17, Seraphina, 14, e Samuel, 11.









Garner concordou com Ralph sobre os desafios de manter um relacionamento saudável com Ben Affleck, tendo os holofotes constantemente voltados para eles. Sem entrar em detalhes específicos sobre a atual dinâmica de coparentalidade, a atriz revelou que seus filhos preferem assistir aos filmes do pai em vez dos dela: "Não se importam em cuidar do pai, mas querem que eu seja a mãe deles. Não querem me ver chateada, e as mulheres choram mais no que fazem. E realmente não querem me ver em algo romântico".





Jennifer Garner e Ben Affleck se separaram em 2015, depois de uma década de casamento. Em julho de 2022, Affleck casou-se com a cantora Jennifer Lopez, após retomarem o romance quase duas décadas depois de terem namorado. Enquanto isso, Jennifer Garner está em um relacionamento com John Miller, CEO da CaliBurger, desde 2018.