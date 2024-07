Selena Gomez lança o single 'Fetish' em vinil compacto colorido

A cantora Selena Gomez está lançando o single Fetish em uma edição especial em vinil compacto colorido pela Universal Music, via Interscope Records. A faixa é uma canção que mergulha na vulnerabilidade emocional e no medo da decepção em um relacionamento e sua letra expressa um pedido desesperado para que o parceiro não confirme os piores medos da cantora.

No contexto do single, a artista teme ser humilhada e ter seu ego ferido.



O produto já está disponível no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 209,90.



Com uma vibe cativante, Selena Gomez disponibilizou Fetish nas plataformas digitais em 2017, em parceria com o rapper Gucci Mane. A faixa é parte integrante do álbum Rare e demonstra o crescimento artístico da cantora, explorando temas de desejo e autoconhecimento de maneira única e envolvente.



Já o clipe oficial da música foi dirigido por Petra Collins e está disponível no canal oficial de Selena Gomez no YouTube.