É na esteira da indicação de seu mais recente álbum ao Grammy Latino que a cantora paulista Mariana Nolasco chega a Belo Horizonte com o show “Quem é ela?”, em única apresentação nesta sexta-feira (1º/11), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O disco, que veio à luz em setembro do ano passado, concorre a Melhor Álbum de Engenharia de Gravação – os vencedores serão conhecidos no próximo dia 14.



“A indicação é um reconhecimento imenso”, diz a artista. “Ela simboliza todo o carinho, dedicação e verdade que coloquei neste álbum – da composição e gravação aos shows. É uma sensação de que estou no caminho certo, de que minha música está alçando voos cada vez mais altos e alcançando mais pessoas de uma forma verdadeira”, acrescenta.



“Estar entre os indicados já é uma vitória para mim. É claro que seria maravilhoso ganhar, mas só de ser lembrada entre tantos artistas incríveis é uma grande honra”, destaca.

“Quem é ela?” traz 12 faixas, entre composições que Mariana assina sozinha e parcerias com Vitor Kley e Rodrigo Melim. O roteiro do show contempla a íntegra do álbum. “Quero que o público sinta e viva a narrativa e a jornada completa que ele propõe”, diz Mariana.



O repertório desta noite também terá músicas que ela registrou ao longo de sua discografia, desde o EP de estreia, lançado em 2016, passando por “Mariana Nolasco” (2018), “Sessions” (2019) e “Um só” (2020). A cantora estará acompanhada por banda, mas adianta que a dinâmica do show prevê uma parte solo.



“Gosto de reservar um momento para trazer atmosfera mais intimista e acústica, quando resgato uma parte bem pessoal da minha produção e canto algumas versões”, diz.



Mariana ficou conhecida após publicar em seus canais de divulgação releituras de sucessos da MPB, como “Ai que saudade d'ocê”, eternizada por Elba Ramalho; “Anunciação”, de Alceu Valença; e “Vamos fugir”, de Gilberto Gil. A música de Alceu, aliás, marcou sua estreia nas trilhas sonoras de novelas como tema de Olívia, personagem interpretada por Letícia Pedro em “Além da ilusão” (TV Globo).



A artista, de 26 anos, diz que uma palavra define bem o álbum que disputará o Grammy: maturidade. “As músicas convergem em torno da busca por identidade, autoconhecimento e descoberta. São canções que falam sobre o meu relacionamento comigo mesma, sobre amadurecimento, sobre como eu me vejo e, consequentemente, enxergo a vida. Cada faixa é um pedacinho de mim e deste processo de olhar para dentro”, explica.



Se “Quem é ela?” reflete a fase de introspecção, o próximo trabalho talvez caminhe na direção contrária. Mariana conta que tem composto bastante. “Depois de me olhar muito para dentro, tenho explorado como é olhar para o outro, para fora, a partir desse centro. Muito provavelmente eu expresse isso num novo álbum”, comenta, ressalvando que este momento, no entanto, é de aproveitar a boa repercussão de “Quem é ela?”.



Atualmente, Mariana conta com 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 450 milhões de visualizações em seu canal do YouTube e 11 milhões de seguidores nas redes sociais.



MARIANA NOLASCO



Show “Quem é ela?”. Nesta sexta-feira (1º/11), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos de R$ 59,50 a R$ 140 (3º lote). Informações: (31) 3516-1360. Vendas on-line na plataforma Sympla.

