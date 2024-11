Comandada pelo guitarrista Auder Jr. (sentado), a banda Audergang vai subir ao palco do Distrital do Cruzeiro na madrugada deste domingo (3/11)

O BH Soul Blues chega neste sábado (2/11), pela primeira vez, ao Distrital do Cruzeiro. Auder Jr., coordenador do evento, promete: será um festival à prova de chuvas. “Fizemos parceria com o mercado, que tem um charme especial, com sua estrutura sonora muito bacana e atmosfera legal”, afirma o guitarrista.



Auder Jr. vai tocar em duas bandas: com sua Audergang, que completa 17 anos, e com a Led III, dedicada ao repertório do grupo britânico Led Zeppelin.







“A Audergang contará com vários convidados. Entre eles estão o Gustavo Andrade, guitarrista de blues muito conhecido em Minas Gerais; as cantoras Irene Dias e Fernanda Rocha; minha filha Luise; e, por último, Dudu Graffite, da Easy Rider, que cantará uma música do falecido Celso Blues Boy e um blues de sua banda”, informa Auder Jr. Outras atrações são Affonsinho Heliodoro Blues e Cigar Box Band.



Led III promete um show especial, enfatizando o “lado blues” do aclamado grupo inglês comandado por Jimmy Page e Robert Plant. “Nos anos 1960 e 1970, era tradicional o Led Zeppelin fazer covers de outras bandas, até Elvis Presley eles tocaram, sempre com pegada blues”, diz Auder. “Vamos tocar também uma canção do norte-americano Robert Johnson”, adianta.



O cantor, compositor e guitarrista Affonsinho Heliodoro se apresentará com Helton Lima (bateria) e Felipe Fantoni (baixo). “Tenho um trio de blues que faz releituras. Aliás, sempre optei por cantar em português, herança da Jovem Guarda, Mutantes, Tropicalismo e do rock brasileiro dos anos 80, do qual fiz parte com a Hanoi Hanoi”, diz ele. “É claro que canto uma ou outra em inglês. Fiz até um disco de blues todo em inglês, mas tenho e prazer de cantar em português, língua maravilhosa, a língua em que gente fala, pensa e sente, com a qual nos lembramos do nosso país.”



Affonsinho ressalta que Celso Blues Boy (1956-2012) só gravava em português. “Ele só fez música em português e foi o cara de mais sucesso no blues do Brasil. Tocou em rádios, foi sucesso pop”, comenta.

DJ Crase na pista

A abertura do festival ocorrerá às 20h com DJ Crase, produtor e baterista da banda Daparte. Em seguida, às 20h30, entra em cena Affonsinho. À 22h, será a vez da Led III, com Auder Jr. e os irmãos Khadhu e Bhydhu Capanema. Às 23h30, a Cigar Box Band sobe ao palco.



Com Auder Jr. (guitarra e voz), Osmar Souza (gaita), Breno Nello (baixo) e Luiz Claudio (bateria e voz), Audergang e convidados fecham o festival à 1h. A noite contará ainda com a presença de Dudu, do programa “Graffite”, vocalista da banda Easy Rider, e de Claudio Venturini, guitarrista do grupo mineiro 14 Bis.

Jimi Hendrix em quadro do pintor Urcini Instagram/reprodução



Exposição de Urcini



BB King, Jimi Hendrix e Johnny Winter inspiraram quadros do mineiro Urcini, artista plástico que morreu este ano.

“Ele sempre foi parceiro do festival, sua arte embelezou várias edições do BH Sou Blues”, afirma Auder Jr., coordenador do evento. Pinturas de Urcini serão expostas no Distrital.



16º SOUL BLUES FESTIVAL



Neste sábado (2/11), a partir das 20h, no Distrital (Rua Opala, s/nº, Cruzeiro). Ingressos: R$ 45 (2º lote), à venda na plataforma Sympla.