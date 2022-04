BH tem agenda animada de blues, com projeto solo de Nasi e show no Barreiro

Nasi aprendeu a amar o blues, ainda adolescente, em discos de Johnny Winter e Muddy Waters (foto: Lorena Nicácio/divulgação)

Surgido das canções de trabalho dos escravos que colhiam algodão no Sul dos Estados Unidos, o blues conquistou o mundo. Dois eventos blueseiros, com a presença do público, serão realizados em Belo Horizonte – neste sábado (9/4), no Barreiro, e na quinta-feira (14/4), no Underground Black Pub, com a presença de Nasi, cantor da banda Ira!.









Na quinta-feira, véspera de feriado, o Underground Black Pub receberá o paulista Nasi, o gaitista carioca Flávio Guimarães, integrante da banda Blues Etílicos, e os grupos Netto Rockfeller Trio & Bruno Marques, Audergang, Little Butter e Alexandre da Mata & The Black Dogs.

ANOS 1930

Organizado pelo músico Bruno Marques, o projeto Rota do blues é realizado desde 2014 com o objetivo de divulgar esse gênero musical em BH. O evento de hoje foi viabilizado pelo edital Descentra, da Prefeitura de Belo Horizonte.





“Além do workshop com o guitarrista Alexandre da Mata e do show das bandas locais, estamos trazendo do Rio de Janeiro a cantora Nanda Moura, que faz uma busca do blues de 1930 com roupagem diferente”, conta Marques.









Alexandre da Mata vai tocar e ensinar guitarra, neste sábado, no Centro Cultural Urucuia (foto: Isabela Lopes/divulgação)

O músico e produtor destaca a importância de realizar o Rota do blues no Barreiro. “Queremos levar o blues para onde ele não é muito difundido. É um evento totalmente democrático, com entrada franca”, afirma Bruno Marques.

NASI BLUESEIRO

Na quinta-feira, Nasi vai mostrar seu trabalho solo – o vocalista do Ira! gravou quatro discos dedicados ao blues.





O cantor diz que sua história blueseira vem da adolescência. “Comecei ouvindo muito o guitarrista texano Johnny Winter (1944-2014). Ele fez uma ponte muito boa entre o rock e o blues. Era muito fã dele, até ouvir ‘Hard again’, disco do guitarrista norte-americano Muddy Waters (1913-1983), lá pelos 16,17 anos”, relembra Nasi.





“Fiz uma turnê com o Ira! nos Estados Unidos, acabei indo a um pub e dando uma canja com músicos locais, que foi muito legal. Aí, voltei com a ideia de fazer jam session em São Paulo. Essa vibe virou o projeto da minha carreira solo.”





Nasi diz que será um prazer voltar a Belo Horizonte para tocar com Flávio Guimarães, “um dos maiores gaitistas brasileiros”.



Outra atração da noite será o grupo paulista Neto Rockfeller Trio. “Neto é um dos maiores guitarristas brasileiros”, diz Bruno Marques. “Vamos tocar com duas guitarras, eu e Neto, o gaitista Flávio Guimarães, mais baixo e bateria”.

POPULARIZAÇÃO

Vocalista da banda Soul Much Blues, Laura Lima elogia o projeto de Bruno Marques. De acordo com ela, seu grupo apresentará neste sábado, no Barreiro, repertório mais popular, “exatamente para começar a introduzir essa cultura junto ao público”.



O show terá a participação de Roberta Magalhães, vocalista da banda Ablusadas, formada somente por mulheres.





Nesta tarde, no Centro Urucuia, o guitarrista Alexandre da Mata vai tocar clássicos de Buddy Guy, Eric Clapton e BB King, além de canções de seu novo disco, “When the blues takes over”, que será lançado em breve.





PROGRAMAÇÃO

. BLUES PARA TODOS

Com Nanda Moura, Soul Much Blues, Alexandre da Mata & The Black Dogs e Little Butter. Neste sábado (9/4), às 16h, no Centro Cultural Urucuia, Rua W-3, 500, Bairro Pongelupe, Barreiro.

Entrada franca.





. ROTA DO BLUES

Com Nasi, Flávio Guimarães, Netto Rockfeller Trio & Bruno Marques, Audergang, Little Butter e Alexandre da Mata & The Black Dogs.

Quinta (14/4), às 19h, no Underground Black Pub, Av. Itaú, 540, Dom Cabral. Ingressos a partir de R$ 40, à venda no site Sympla.