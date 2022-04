Jorge Aragão volta a BH, neste sábado (9/4), e estreia no Palácio das Artes

'Coisinha do pai', sucesso de Jorge Aragão, tocou até em Marte (foto: Yves Lohan/divulgação)

Um dos nomes mais aclamados do samba, Jorge Aragão canta pela primeira vez no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes, neste sábado (9/4), às 21h. No repertório, sucessos como “Malandro”, “Enredo do meu samba”, “Vou festejar”, “Coisinha do pai” e “Coisa de pele”.Nascido em Padre Miguel, subúrbio do Rio de Janeiro, em 1949, Aragão aprendeu a tocar violão sozinho, de ouvido, com apenas 10 anos, assim como fez com cavaquinho e guitarra. Ele fez parte do grupo de pagode Fundo de Quintal e muitas de suas canções foram gravadas por Alcione, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, Martinho da Vila e Beth Carvalho.