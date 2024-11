Filme "Quarta-feira", da cineasta Maria Odara, está entre os destaques do FestCurtasBH e poderá ser conferido nesta sexta (1/11) no streaming



Termina neste domingo (3/11) a 26ª edição do FestCurtasBH. Mas isso não significa que resta um número minguado de filmes para o público assistir. Nestes três dias, cerca de 60 títulos serão exibidos gratuitamente no Cine Humberto Mauro e na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes.



Um dos destaques deste final de semana é a mostra “Azucena Losana: Preciso-Improviso”, que será atração no sábado (2/11), às 16h30, no Cine Humberto Mauro.



Losano é a convidada desta edição. Mexicana radicada em Buenos Aires, ela faz filmes experimentais em Super-8 e 16mm, além de “pilotar” as projeções nas salas.

“Azucena é do cinema experimental, com relação muito forte com o que vem sendo produzido na América Latina nesse segmento”, diz Ana Siqueira, curadora do FestCurtasBH, lembrando que serão exibidos 10 curtas da mexicana, seguidos de bate-papo com ela.



“Nosso interesse é lançar o olhar para filmes que têm grande visceralidade, formas de fazer extraordinárias com potencial narrativo enorme, mas que não circularam (no circuito comercial). Queremos discutir o porquê de esses filmes não circularem”, acrescenta a curadora.

Neste sábado (2/11), a diretora mexicana Azucena Losana vai conversar com o público sobre seu cinema experimental Instagram/reprodução



Em paralelo, haverá exibições das mostras “Infantil”, “Juventudes”, “Competitiva Brasil”, “Políticas do artifício” e “Entre laços”, com filmes brasileiros e estrangeiros que refletem a produção cinematográfica do Brasil e da América Latina, com ênfase para produções de cineastas mulheres.



Além de apresentar outros pontos de vista dentro do cinema, esta é uma forma de estreitar relações entre os países latinos. “Temos muito mais semelhanças que diferenças”, ressalta Ana Siqueira.



“Estamos no mesmo continente, falamos idiomas semelhantes e temos históricos de colonização parecidos. Nossa vivência e nossos problemas são iguais”, afirma.



Produções brasileiras que estão na programação também podem ser assistidas na plataforma do Cine Humberto Mauro (cinehumbertomauromais.com). Elas entram no catálogo às 12h no dia em que serão exibidas presencialmente e ficam disponíveis por 24 horas.



Nesta sexta-feira, por exemplo, o público poderá conferir “Dona Beatriz Nsimba Vita”, de Leonardo Cata Preta; “Quarta-feira”, de Maria Odara; “Ava Yvy Pyte Ygua/ Povo do Coração da Terra”, do Coletivo Guahu'i Guyra; “Canto das areias”, de Maíra Tristão; e “Rapacidade”, de Julia de Simone e Ricardo Pretti.



A partir deste sábado (2/11), estará disponível na plataforma “Quando aqui” (2024), dirigido pelo mineiro André Novais de Oliveira, produção da Filmes de Plástico exibida apenas na Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro.

"Quando aqui", filme de André Novais de Oliveira, será disponibilizado neste sábado (2/11) na plataforma on-line do Cine Humberto Mauro Filmes de Plástico/divulgação

26º FESTCURTASBH



Até domingo (3/11), no Cine Humberto Mauro e Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca. Ingressos devem ser retirados na bilheteria meia hora antes de cada sessão. Filmes brasileiros ficam disponíveis na plataforma cinehumbertomauromais.com. Programação completa no Instagram (@festcurtasbh). Informações: (31) 3236-7400.