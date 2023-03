Pai presenteia filho com vestido de Mulher Maravilha e emociona a internet

Como muitos garotos da sua idade, Miguel, de 4 anos, ama super heróis. A personagem favorita do pequeno é a Mulher Maravilha e, por gostar tanto da heroína da DC, ele pediu aos pais uma roupa da guerreira amazona. Marlene e Ramon Couto, então, decidiram presentear o filho com um vestido da princesa com super poderes.

Nas imagens, Ramon entrega a roupa para o menino, que olha admirado para a peça e corre para abraçar e agradecer aos pais pelo presente. Miguel pede ao pai para colocar o vestido e, depois de experimentar o novo look, faz as poses da heroína. O vídeo do momento da família de São Paulo foi compartilhado nos perfis do Instagram dos pais e conquistou as redes sociais.

Na publicação, Marlene contou que o menino já dava sinais de que queria usar roupas ditas como femininas, procurando peças no guarda-roupas da mãe, e agradeceu ao marido por acolher o desejo do filho. “Escolhi esse vídeo que é o que mais nos representa como família pra te agradecer. Miguel já estava nos dando sinais de que queria usar saia , vestidos… etc, nesse dia ele estava agoniado procurando alguma roupa minha pra usar”, escreveu a mãe.





“Você com todo carinho, respeito, empatia e amor, soube perceber essa necessidade dele. Nós jamais vamos proibi-lo de qualquer coisa que, de fato, não ofereça perigo de nada”, ressaltou. O vídeo parece ter sido gravado no final de 2022, já que, na capa da publicação, Miguel aparece com o vestido no colo do pai, com uma árvore de Natal no fundo.

A postagem foi feita para comemorar o aniversário de Ramon, no dia 27 de fevereiro, mas o vídeo viralizou nesta semana e foi republicado por diversas páginas. “Obrigada por sempre nos defender, ser o nosso porto seguro e acolhedor, obrigada por aceitar nosso pequeno tesouro exatamente como ele é, tenha sempre a certeza de que o orgulho que sinto por você hoje, será o orgulho triplicado que o seu filho terá de você amanhã”, disse na legenda.



Miguel é fã de super heróis e sua favorita é a Mulher Maravilha. Os pais realizaram o sonho do pequeno em vestir um vestido da guerreira (foto: Reprodução / Instagram)

‘Respeite a liberdade de se expressar’

Após a repercussão do vídeo, Marlene fez uma nova publicação para repudiar as críticas. Dessa vez, ela usou duas fotos de Miguel. Na primeira, ele usa uma camisa de botões e está sério. A imagem é acompanhada do texto “Aqui, respeitando a vontade da sociedade”. Na outra foto, Miguel veste o vestido da Mulher Maravilha e está sorrindo. “Aqui, a sociedade respeitando a sua vontade”, escreveu a mãe.

Na legenda, ela ressaltou que considera importante respeitar a vontade do filho. “Respeite a liberdade de se expressar, usar e brincar com o que quiser”, ressaltou a mãe. Em seguida, ela repudia conselhos e opiniões não solicitadas sobre como cuidar de Miguel.



Em um vídeo de pouco mais de 5 meses atrás, Marlene compartilhou outra história de Miguel. Daquela vez, ela lembrou que o filho tinha experimentando uma fantasia de Arlequina que era de sua prima, também de 4 anos de idade. Ao ver o pequeno com a roupa, a mãe pediu para que Miguel mostrasse para o pai como ele tinha ficado. “O papai não gosta”, teria dito Miguel.

Ao ficar sabendo da história, Ramon decidiu presentear o filho com uma peruca da personagem. E Miguel vibra com o presente. “Nós nunca nos opusemos a qualquer escolha do nosso pequeno, seja ela para brinquedos, brincadeiras, desenhos, cores, etc”, ressaltou a mãe na postagem.