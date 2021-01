'Mulher Maravilha 1984' lidera bilheteria nos EUA

Gal Gadot encarna a personagem com super-poderes no longa, que está disponível também em streaming nos Estados Unidos (foto: Warner Bros./Divulgação)



O longa-metragem Mulher Maravilha 1984 arrecadou um valor aproximado de US$ 5,5 milhões em vendas de ingressos em seu segundo fim de semana em cartaz nos cinemas americanos, de acordo com estimativas preliminares. A bilheteria representa uma queda de 67% em relação ao fim de semana de estreia dessa sequência da franquia da super-heroína interpretada por Gal Gadot. O filme está em cartaz em 2.151 telas nos Estados Unidos, mas simultaneamente disponível em streaming para assinantes da HBO Max, sem taxa adicional.

Mulher Maravilha 1984 arrecadou até agora US$ 28,5 milhões nos Estados Unidos, onde cerca de 39% das salas estão abertas e a maior parte dos mercados, incluindo Nova York, Los Angeles, Chicago, Boston, Filadélfia e São Francisco, está fechada. Considerados os valores arrecadados nos demais mercados, o filme soma até agora US$ 118,5 milhões.

Se o resultado de US$ 5,5 milhões teria sido péssimo valor para um segundo fim de semana de um filme de US$ 200 milhões em um mundo pré-pandêmico, sob circunstâncias excepcionais, foi o suficiente para chegar ao topo do ranking doméstico.

Em segundo lugar está a animação Os Croods 2: Uma nova era, da Universal, que viu um aumento de 25% nas vendas de ingressos em sua sexta semana em cartaz. Arrecadou US$ 34,5 milhões desde que estreou no Dia de Ação de Graças e está também disponível para alugar em serviços de vídeo sob demanda.

Produção da Disney e Pixar, Soul, que não foi exibido nas salas de cinema e está disponível gratuitamente para assinantes da Disney+, arrecadou mais US$ 16,5 milhões internacionalmente – aumento de 114% desde sua estreia nos mesmos mercados, no fim de semana passado.

O filme com as vozes de Tina Fey e Jamie Foxx saiu-se bem particularmente na China, onde mais do que dobrou a bilheteria da estreia e teve um incremento de US$ 13,7 milhões no fim de semana passado. O estúdio atribuiu os ganhos à forte repercussão na rede social e ao boca a boca. (Agência Estado)