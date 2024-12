Samu chegou a ser acionado mas o condutor da bicicleta morreu no local do acidente

Um homem, de 45 anos, morreu atropelado em um acidente entre caminhão e bicicleta nessa terça-feira (24/12), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.





Segundo o condutor do caminhão, de 63 anos, ele seguia na rodovia estadual MGC-354 no sentido BR-365 quando, na altura do quilômetro 176, aguardou à direita para fazer uma conversão à esquerda, acessar a Avenida Afonso Queiroz e seguir sentido centro de Patos de Minas.





Ao fazer a manobra, o caminhoneiro sentiu um impacto na frente do veículo e percebeu uma bicicleta e a vítima caídas ao solo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do homem condutor da bicicleta no local do acidente.





O perito de plantão esteve no local do atropelamento para coletar as informações. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Patos de Minas.





O condutor do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O motorista e o caminhão estavam com a documentação em dia e foram liberados. A bicicleta foi removida ao pátio credenciado pelo Detran em Patos de Minas.