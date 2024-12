Perícia recolheu capsulas de arma de fogo no local

Dois homens, de 21 e 27 anos, e duas mulheres, de 31 e 51 anos, ficaram feridos em um tiroteio em um bar do bairro San Marino, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 27 anos foi socorrido com disparos de arma de fogo nas duas coxas. Ele foi encaminhado consciente para o Hospital São Judas Tadeu.





O homem de 21 foi socorrido com um sangramento na região pélvica e com um disparo de arma de fogo na região escrotal. De acordo com a PM, ele tinha um mandado de prisão em aberto e foi hospitalizado sob escolta policial.

A mulher de 51 anos foi baleada na coxa e virilha. A mulher de 31 foi atingida no braço direito. As duas receberam atendimento médico na UPA Justinópolis.





As vítimas não souberam das informações sobre a autoria e motivação do tiroteio. A polícia fez rastreamento na região, mas ninguém foi preso. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

