O detento Sebastião Marcelo Neto, de 32 anos, que escapou do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ) em Juiz de Fora, na Zona da Mata, no dia 18 de dezembro, foi recapturado nessa quinta-feira (26/12). Ele foi localizado na Praça Teotônio Vilela, no Centro da cidade, e tentou fugir novamente durante a abordagem da Polícia Militar, mas foi detido pelos militares.

Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o preso estava internado para tratamento médico no HMTJ quando conseguiu escapar, furtando a arma de um policial penal que fazia sua escolta. O tipo de atendimento recebido pelo detento na unidade hospitalar não foram divulgados.

No dia do incidente, a direção do hospital informou que não comentaria o ocorrido.

Retorno ao sistema prisional

Após ser recapturado, Sebastião Marcelo foi transferido de volta ao sistema prisional na madrugada desta sexta-feira (27/12). Por ora, ficará no Ceresp. Ele estava detido no sistema prisional mineiro desde 14 de outubro e foi admitido na Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora, no início de novembro. A Sejusp não divulgou informações sobre o crime que levou à prisão do detento.