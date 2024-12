O delegado Fabrício de Oliveira Altemar concedeu coletiva à imprensa de Frutal, no Triângulo Mineiro, e informou o teor do depoimento de Caíque Faria, que confessou que esfaqueou Joicy Heitor Santos

violência do caso chocou a cidade. Um jovem de 20 anos, suspeito de matar a namorada de 22 anos com requintes de crueldade, em Frutal, no Triângulo Mineiro, se apresentou à Polícia Civil (PC) da cidade. Achocou a cidade.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima sofreu cortes nos braços, nas mãos, nas pernas, na barriga e no pescoço e três perfurações no tórax. Caíque Faria e a Joicy Heitor Santos estavam em um relacionamento sério há cerca de cinco meses.

suposto feminicídio ocorreu na quarta-feira passada (18/12), sendo que o suspeito se apresentou na terça-feira (24/12) e o seu interrogatório ao delegado Fabrício de Oliveira Altemar aconteceu nessa quinta-feira (26/12). Depois do depoimento Caíque, no qual houve a confissão do crime, o delegado concedeu coletiva à imprensa de Frutal. ocorreu na quarta-feira passada (18/12), sendo que o suspeito se apresentou na terça-feira (24/12) e o seu interrogatório ao delegado Fabrício de Oliveira Altemar aconteceu nessa quinta-feira (26/12). Depois do depoimento Caíque, no qual houve a confissão do crime, o delegado concedeu coletiva à imprensa de Frutal.

Caíque está detido no presídio local. “Foi dado o cumprimento de mandado de prisão temporário por 30 dias. Mas isso não quer dizer que ele vai sair em 30 dias. Nós da polícia ainda podemos representar pela prisão preventiva e é o que vai acontecer na hora que nós encerrarmos as investigações”, explicou o delegado.

Altemar informou também que há pontos obscuros no depoimento do jovem.

“Segundo ele, ao chegar na casa onde estavam morando juntos há pouco tempo, por volta das 20h, ela teria achado ruim porque ele teria demorado muito pra voltar; ela teria dito para ele que estava com mulheres e começaram a discutir”, conta o delegado sobre o início do teor do depoimento do jovem.

No meio da discussão, o suspeito teria dito que queria colocar um ponto final no relacionamento e que teria começado a arrumar as suas coisas para ir embora. “Então ele disse que ela avançou nele e deu um tapa na sua cara e ele teria segurado ela pelas mãos; ele disse também que ela rasgou a camiseta dele e deu umas mordidas em seu pescoço e depois disse ela teria ido até a cozinha e pegou uma faca”.

O delegado continua que o jovem contou que a vítima foi em direção a ele para tentar golpeá-lo de baixo pra cima. “Nesse momento ele diz que segurou a mão dela, e tem um corte na mão dele entre o indicador e polegar, e após isso eles teriam caído ao chão e ele fala que ela continua agredindo ele e tentando pegar a faca; mas ele complementa que consegue pegar a faca antes”, descreve.

Ainda conforme Altemar, com a intenção de parar as supostas agressões da jovem contra o suspeito, ele declarou que efetuou dois golpes de faca nela. “Não se recordando na região que atingiu ela para que ela saísse de cima dele, ele diz que depois disso tira o corpo dela e que também que pegou o celular dela para chamar a ambulância, mas não consegue destravar a tela. Então como ela já estava desfalecida, ele se assusta com a situação e sai da casa”.

Os pontos obscuros

Segundo o delegado, há pontos obscuros do depoimento do suspeito, como feridas feitas por arma branca. “Ainda não temos o laudo pericial do corpo mas no boletim de ocorrência consta cortes nos braços, nas mãos, nas pernas, na barriga e no pescoço e indicam sinais de defesa dela; então eu perguntei sobre essas facadas e ele fala que não se recorda”.

O segundo ponto obscuro, conforme o delegado, está relacionado à faca usada no crime. “Eu também perguntei sobre a faca; por qual motivo ele levou a faca embora e ele diz que não sabe a motivo, diz que está arrependido sobre isso, e que dispensou a faca no mato e não sabe chegar até essa faca."

Quem encontrou o corpo de Joyce Heitor Santos, segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PMMG), foi um amigo dela.

A moto usada para a fuga do jovem, uma Honda Titan azul, ainda conforme a PM de Frutal, foi localizada na Avenida Homero Alves, instantes depois do crime. No local havia marcas de sangue no chão.

Já na residência onde ocorreu o feminicídio, os policiais militares apreenderam vários objetos do suspeito, como: documentos, roupas, garrafão de água escrito com o nome dele, e porções de maconha. “Ele disse que quem usava drogas era vítima”, diz outro trecho do relato do delegado sobre o depoimento do suspeito.