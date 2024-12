A Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, anunciou o cancelamento do réveillon na cidade, que aconteceria na orla da Lagoa Interlagos. Em nota à imprensa emitida nesta sexta-feira (27/12), o município informou que a decisão foi tomada em solidariedade ao estado de saúde do prefeito, Humberto Souto, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





O Executivo municipal comunicou o cancelamento “em respeito ao sentimento majoritário da população, familiares e amigos, que seguem solidários ao tratamento e ao estado de saúde do prefeito Humberto Souto”. O prefeito, de 90 anos, foi internado em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico sofrido no último final de semana.





Ainda segundo a prefeitura, a decisão foi tomada a partir da consulta aos artistas e fornecedores, que “demonstraram sintonia com os organizadores sobre a questão”. A nota também informa que Humberto está estável, mas ainda precisa de cuidados na UTI.





Nas redes sociais de portais de notícias de Montes Claros, a decisão dividiu opiniões. “Ele é o prefeito da cidade e não o dono dela. Tem famílias que aguardam todos os anos por esta tradição. Mas se o boletim médico ressalta que ele está bem e estável, qual o motivo de preocupação? Rezo por ele, gosto dele, mas isso não faz o mínimo de sentido”, comentou uma internauta da página “Montes Claros é o Lugar”.





Por outro lado, algumas pessoas comentaram emojis de palmas e elogiaram a decisão. “Até que enfim uma decisão coerente”, diz um comentário.





Estado de saúde





Souto passou mal na noite de domingo (22/12) quando jogava buraco em sua casa. Após reclamar de paralisia no lado esquerdo do corpo, apesar da fala não estar comprometida, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi chamado e levou o político para a Santa Casa da cidade.

O prefeito passou por uma trombectomia mecânica para desobstruir o fluxo sanguíneo cerebral, e foi entubado logo em seguida. Em coletiva de imprensa realizada na terça-feira (24/12), o neurocirurgião Márcio Nobre contou que o Souto chegou ao hospital consciente, e a operação foi considerada um sucesso.

Aos 90 anos, completados no último dia 3 de junho, Humberto Souto se prepara para encerrar o segundo mandato. Em janeiro, ele deixa a cadeira de chefe do Executivo e dá lugar ao atual vice-prefeito, Guilherme Guimarães (União Brasil), eleito no primeiro turno com 71,79% dos votos. A passagem de bastão encerra uma trajetória de mais de 60 anos na vida pública.