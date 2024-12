A equipe da Santa Casa de Montes Claros, no Norte de Minas, iniciou a redução de sedativos aplicados no prefeito Humberto Souto (sem partido), nesta quinta-feira (26/12). Souto foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por causa de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico sofrido no último final de semana.

Em nota, a prefeitura informou que o quadro de saúde de Humberto Souto é estável. Ele segue respirando com a ajuda de aparelhos. O prefeito está acompanhado por uma equipe integrada pelo médico intensivista Sílvio Soares Silveira e pelo neurocirurgião Marcílio Monteiro. Um novo boletim deve ser divulgado nesta sexta-feira (27/12).

Souto passou mal na noite de domingo (22/12) quando jogava buraco em sua casa. Após reclamar de paralisia no lado esquerdo do corpo, apesar da fala não estar comprometida, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi chamado e levou o político para a Santa Casa da cidade.

O prefeito passou por uma trombectomia mecânica para desobstruir o fluxo sanguíneo cerebral, e foi intubado logo em seguida. Em coletiva de imprensa realizada na terça-feira (24/12), o neurocirurgião Márcio Nobre contou que o Souto chegou ao hospital consciente, e a operação foi considerada um sucesso.

Aos 90 anos, completados no último dia 3 de junho, Humberto Souto se prepara para encerrar o segundo mandato. Em janeiro, ele deixa a cadeira de chefe do Executivo e dá lugar ao atual vice-prefeito, Guilherme Guimarães (União Brasil), eleito no primeiro turno com 71,79% dos votos. A passagem de bastão encerra uma trajetória de mais de 60 anos na vida pública.

Humberto Guimarães Souto nasceu em Montes Claros no dia 3 de junho de 1934, filho de Américo Souto e de Maria da Conceição Guimarães. Em 1962, ele foi eleito vereador pela primeira vez, na época pelo antigo PSD. Em 1974 elegeu-se deputado federal pela primeira vez, filiado ao partido Arena.

Chegou a ser presidente da Câmara dos Deputados em 1985, e depois foi deputado da Assembleia Nacional Constituinte. Em 1994 foi reeleito para o seu sexto mandato como deputado federal, mas em 95 deixou a Câmara para se tornar Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).