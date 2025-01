Parte da BR-040 está interditada na altura do quilômetro 476, em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais, já há quase 10 horas, sem previsão de liberação total. No local, aconteceu o tombamento de uma carreta, carregada com carvão, por volta de 23h30 de terça-feira (21/1).





O tráfego de veículos ficou interrompido até as 6h desta quarta, quando uma pista foi liberada no sentido Belo Horizonte. No sentido Brasília, o trânsito flui normalmente.





A carga, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), se espalhou na pista. No momento está sendo feita a limpeza do local do acidente. O motorista da carreta não se feriu.

