Brasileiros deportados por Trump chegam a BH nesta sexta

O primeiro voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos após a posse de Donald Trump pousa em Belo Horizonte nesta sexta-feira (24/1), por volta das 20h. Ao todo, 158 passageiros chegam ao Brasil, de acordo com a Polícia Federal.

Desde sua posse, na última segunda-feira (20/1), Trump anunciou uma série de medidas para endurecer as regras de entrada e permanência de estrangeiros nos EUA. Entre as mudanças, estão o restabelecimento da política “Permaneça no México” e a suspensão do direito automático à cidadania por nascimento em território americano.

Na noite dessa quinta-feira (23/1), Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, publicou em redes sociais que mais de 500 imigrantes ilegais de diferentes nacionalidades já foram presos desde o início da nova gestão, incluindo indivíduos ligados a gangues e condenados por crimes graves.

Embora o voo que pousará em Confins seja o primeiro com deportados brasileiros na gestão Trump, há a possibilidade de que alguns dos passageiros tenham sido detidos ainda durante o governo Biden. Essa será a segunda chegada de deportados ao aeroporto neste ano: o primeiro voo, com 100 brasileiros a bordo, aterrissou em 10 de janeiro.

As novas diretrizes do governo norte-americano apontam para uma escalada das ações contra a imigração ilegal. Trump também anunciou a suspensão de pedidos de refúgio por, pelo menos, quatro meses, além da revisão do sistema para análise desses pedidos. O governo já elegeu as prioridades do mandato, entre elas medidas polêmicas como a construção de um muro na fronteira com o México.