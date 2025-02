Médico suspeito de estuprar pacientes e funcionárias é preso em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (4/2) o médico Danilo Costa, de 46 anos. o profissional de saúde é investigado pelos crimes de estupro e importunação sexual, cometidos contra seis mulheres em Itabira, na Região Central de Minas. O médico já tinha sido afastado pelo Hospital Nossa Senhora das Dores, quando as denúncias vieram à tona. As vítimas, que eram pacientes e funcionárias desse hospital, têm idades entre 35 e 52 anos.

As investigações foram feitas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e tiveram início a partir de uma denúncia de uma paciente. Ela alega ter sofrido um abuso durante atendimento com o suspeito para o tratamento de um câncer.

A partir dessa informação, surgiram novas vítimas, que relataram abusos sexuais semelhantes cometidos pelo suspeito. Com base nos levantamentos, a Polícia Civil representou pela suspensão do passaporte do suspeito, bem como por mandado de busca e apreensão na casa dele. O Ministério Público requereu a prisão do investigado.

Segundo o delegado João Martins Teixeira, as denúncias formalizadas pelas vítimas serão apuradas com o maior rigor. “A Polícia Civil incentiva a população a relatar qualquer situação de abuso, garantindo total confidencialidade.”

O médico foi levado à delegacia, onde foi ouvido, e em seguida, foi para uma unidade do sistema prisional.

