Nero, que abriu o primeiro salão unissex de BH, será sepultado hoje

O velório e sepultamento do cabeleireiro Nero, que abriu o primeiro salão unissex em Belo Horizonte, será sepultado nesta quarta-feira (12/2) no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, Região Oeste da capital mineira. Nero morreu na segunda (10), aos 77 anos, mas a família não divulgou a causa. Ele estava internado desde dezembro. Conforme divulgado pela família, o velório será realizado das 9h às 12h e o sepultamento às 19h.

Informações sobre velório e sepultamento de Nero, cabeleireiro que abriu o primeiro salão unissex em BH Reprodução

Parte da memória de Belo Horizonte, o profissional, além do trabalho com a beleza, lutou — utilizando-se da arte — por dignidade para pessoas que não se encaixavam na heteronormatividade. Nero estava internado desde o fim de dezembro. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, Nélio Luiz de Almeida, ou apenas Nero, como gostava de ser chamado, chegou a Belo Horizonte em 1968, quando fez curso de cabeleireiro no centenário Salão Escola Bom Pastor, no Centro. No ano seguinte, ele abriu o primeiro salão unissex da capital na Galeria do Ouvidor, inaugurada poucos anos antes, em 10 de março de 1964.

No início, a Ouvidor, primeira galeria da capital, era um ponto de “coisas finas”. “Aqui só tinha lojas de luxo”, disse Nero ao Estado de Minas em março do ano passado. “Depois, vieram confecções, lojas de couro, peças para bijuteria, roupas de festa e material para artesanato (marca registrada do centro comercial). Hoje tem de tudo”, completou na ocasião.

O salão de Nero funcionou ininterruptamente por mais de cinco décadas. Agora, após a morte do proprietário, ainda não há informações sobre o futuro do estabelecimento.