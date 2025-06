Incêndio atinge pátio do Detran em Sabará e destrói pelo menos 38 veículos

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) combateu, na madrugada desta segunda-feira (9/6), um incêndio que atingiu pelo menos 38 veículos em um pátio credenciado do Detran em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita é que seja um incêndio criminoso.

A ocorrência teve início por volta de 1h20 no Pátio de Apreensão São Jorge, na Avenida Albert Scharlé, no Bairro Paciência. Conforme os bombeiros, havia chamas altas e explosões devido à combustão de diversos automóveis.

Segundo informações da Cabo Gabriela, do 2º Pelotão do CBMMG, a ocorrência envolveu cinco viaturas dos bombeiros e duas equipes da Polícia Militar. Quatro dos veículos dos bombeiros, inclusive o Auto Jamanta, foram utilizados no combate às chamas.

Conforme o registro oficial, pelo menos 38 veículos foram destruídos pelo fogo.

As equipes usaram cerca de 20 mil litros de água para extinguir o incêndio, o que se deu por volta das 5h. As causas do incêndio ainda não foram definidas.

Em nota, a Cemig informou que esteve no local, mas não houve danos à rede elétrica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não há informações sobre feridos.

Matéria em atualização