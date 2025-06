MG: curto-circuito causa princípio de incêndio em hospital

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um curto-circuito causou um princípio de incêndio no Hospital Universitário de Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerias, na tarde desse sábado (7/6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na sala de repouso dos médicos. O incêndio teve início devido a um curto-circuito na rede elétrica do local.

Um eletricista que realizava manutenção nas instalações conseguiu identificar rapidamente o foco e conter as chamas com o uso de um extintor de incêndio, evitando a propagação do fogo.

O incêndio atingiu um colchão e uma cama. A equipe do Corpo de Bombeiros fez a ventilação natural do ambiente e uma inspeção completa no alojamento, confirmando que não havia mais riscos.

Como medida preventiva, a instalação foi evacuada e o técnico de segurança do trabalho responsável pelo hospital foi orientado a manter o bloco isolado até que seja feita a revisão completa da rede elétrica pela equipe de manutenção.

Ninguém ficou ferido.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia