Quem sonha com um destino que mistura paisagens impactantes, tradição andaluza e um toque de adrenalina precisa conhecer Ronda. Localizada na região da Andaluzia, no sul da Espanha, a cidade é conhecida por estar literalmente erguida sobre penhascos, com casas, ruas e monumentos divididos por um desfiladeiro de 100 metros de profundidade.

Fazer uma viagem para Ronda é como pisar em um cenário de filme daqueles em que a arquitetura desafia a gravidade e o tempo parece ter parado.

Ronda: a cidade suspensa sobre as rochas

Com origens que remontam ao período romano, Ronda foi construída sobre duas rochas separadas por um cânion conhecido como El Tajo, por onde corre o rio Guadalevín. A cidade se conecta por meio da icônica Puente Nuevo, uma ponte de pedra com mais de 90 metros de altura e que por si só já é uma atração imperdível.

Apesar da localização inusitada, viver em Ronda é considerado seguro. A cidade é bem estruturada e as construções foram adaptadas com reforço para garantir a segurança mesmo sobre o terreno irregular.

O que fazer em Ronda: principais atrações

Antes de explorar o centro histórico, vale lembrar que Ronda é dividida entre a parte antiga (La Ciudad) e a parte nova (El Mercadillo), conectadas por pontes que cruzam o cânion El Tajo. As atrações estão espalhadas entre os dois lados e oferecem experiências únicas.

Puente Nuevo

A Puente Nuevo é a ponte mais famosa da cidade e um dos marcos mais fotografados da Espanha. Concluída em 1793 após 42 anos de construção, ela tem 98 metros de altura e conecta as duas metades da cidade acima do desfiladeiro. Além de caminhar por ela, é possível visitar uma sala interna que funcionava como prisão e hoje abriga um pequeno centro interpretativo.

Plaza de Toros

A Plaza de Toros de Ronda é uma das mais antigas da Espanha, construída em 1785. Mesmo para quem não é fã de touradas, a visita vale a pena pela arquitetura e o museu da Real Maestranza de Caballería de Ronda, que detalha a evolução da equitação e das arenas.

Banhos Árabes

Remanescentes da ocupação muçulmana, são estruturas subterrâneas preservadas do século XIII e oferecem uma experiência autêntica de como era a vida nos tempos de Al-Andalus. Localizados no bairro de San Miguel, estão entre os mais bem preservados da Espanha. Com salas de água quente, morna e fria, são um reflexo da influência moura na cidade.

Mirantes e trilhas

Este conjunto é formado por jardins suspensos em estilo francês e uma escadaria escavada diretamente na rocha que leva até o leito do rio Guadalevín. Era por ali que, em tempos de cerco, a água era retirada secretamente.

Miradores: paisagens para não esquecer

Ronda é repleta de mirantes naturais com vistas estonteantes. Os principais são:

Mirador de Ronda: ao lado da Alameda del Tajo, ideal para pôr do sol;



ao lado da Alameda del Tajo, ideal para pôr do sol; Mirador de los Viajeros Románticos: oferece vista panorâmica da ponte e do cânion.

Museu Lara e o Palácio de Mondragón

O Museu Lara reúne objetos curiosos como armas antigas, instrumentos de tortura e câmeras fotográficas. Já o Palácio de Mondragón, antiga residência de nobres e muçulmanos, tem jardins internos e exposições sobre a história da cidade.

Ronda - Espanha pabkov de Getty Images Ronda - Espanha Madzia71 de Getty Images Signature Ronda - Espanha Soyazur de Getty Images Ronda - Espanha rognar Ronda - Espanha Allard1 de Getty Images Ronda - Espanha Alvaro Aguilar de Getty Images Ronda - Espanha MaRap1963 de Getty Images Ronda - Espanha jmcormier101 de Getty Images Ronda - Espanha jmcormier101 de Getty Images Ronda - Espanha epicurean de Getty Images Signature Ronda - Espanha Adrian Wojcik de Getty Images Ronda - Espanha JackF de Getty Images Ronda - Espanha amoklv de Getty Images Ronda - Espanha Moisescu Florentina's Images Ronda - Espanha jgareri de Getty Images Signature Voltar Próximo

Cultura, gastronomia e curiosidades

A cidade mantém o charme andaluz com ruas de paralelepípedo, construções brancas e uma cena gastronômica baseada em vinhos locais, queijos de cabra e pratos como o rabo de toro. Curiosamente, Ronda foi uma das cidades favoritas de escritores como Ernest Hemingway e Orson Welles, que inclusive pediu para ter suas cinzas enterradas lá.

Vale a pena incluir Ronda no roteiro?

Definitivamente sim! Apesar de pequena, Ronda é um destino que impressiona pelo visual único e pela atmosfera tranquila, perfeita para um bate-volta ou uma estadia de um a dois dias. É ideal para casais, fotógrafos, amantes da história e quem gosta de se surpreender com a arquitetura.