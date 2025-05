Se você está planejando uma viagem de inverno para fora do Brasil, é provável que já tenha esbarrado nessa dúvida: Bariloche, Ushuaia ou Santiago? A verdade é que as três cidades são excelentes opções para quem quer curtir temperaturas negativas, paisagens e uma boa gastronomia. Mas cada uma oferece uma experiência bem diferente e entender essas particularidades pode fazer a diferença na hora de montar o roteiro ideal.

Bariloche: a queridinha dos brasileiros para um inverno com cara de Europa

Localizada na Patagônia argentina, Bariloche é famosa por suas paisagens alpinas, construções com arquitetura suíça e um verdadeiro paraíso para os fãs de chocolate e esportes de inverno.

É ideal para famílias com crianças, casais, iniciantes no esqui, quem quer conforto e estrutura turística. Além disso, o custo costuma ser mais acessível do que Ushuaia.

As atrações incluem:

estação de esqui Cerro Catedral;



circuito Chico e Cerro Campanário, com vistas panorâmicas dos lagos;



rua Mitre, com lojas de chocolate artesanal;



passeios de barco pelos lagos Nahuel Huapi e Moreno.



Ushuaia: a cidade mais austral do mundo para quem quer ir além

Conhecida como "o fim do mundo", Ushuaia é o ponto mais ao sul do planeta onde é possível viajar sem ser um explorador polar. É um destino mais aventureiro, rústico e selvagem, com paisagens montanhosas, florestas nevadas e geleiras.

Indicada para aventureiros, casais em busca de experiências únicas, viajantes experientes ou quem já conhece Bariloche e busca algo mais inusitado. Os custos são mais elevados e o clima, mais extremo.

As atrações incluem:

navegação pelo Canal de Beagle com avistamento de pinguins;



passeio de trem do Fim do Mundo;



Parque Nacional Tierra del Fuego;

Glaciar Martial.



Santiago: cidade grande, vinho, neve e compras

A capital do Chile oferece o equilíbrio perfeito entre natureza e urbanismo. É possível esquiar nas montanhas e fazer compras no mesmo dia. Além disso, a gastronomia e os vinhos chilenos são atrativos à parte.

Santiago é indicado para quem quer combinar turismo urbano com natureza, curte vinho e gastronomia, e procura uma opção com voos diretos e boa estrutura. Santiago também é ótima para viagens curtas.

Atrações famosas:

estações de esqui próximas, como Valle Nevado e Farellones;



vinícolas nos arredores, como Concha y Toro e Undurraga;



centro histórico e museus;

vida noturna e ótima rede hoteleira.



E então, Bariloche, Ushuaia ou Santiago?

A escolha depende do tipo de experiência que você busca:

Bariloche: ideal para iniciantes na neve, famílias e quem quer clima romântico com bons preços;



para os ousados, fãs de natureza e quem quer fugir do óbvio; Santiago: para quem quer combinar neve, gastronomia e compras.

Se possível, escolha dois destinos e monte um roteiro combinado. Bariloche e Ushuaia, por exemplo, estão a 1h30 de voo uma da outra.