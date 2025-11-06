Legaltech mineira com mais de R$100 milhões captados cresce no exterior

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019, 2021 e 2023 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua

O netLex, principal player de CLM (Contract Lifecycle Management) da América Latina, vive um momento decisivo em sua trajetória. Fundada em 2014 e pivotada em 2018 pelos advogados e empreendedores Flávio Ribeiro e Wagner Possas, a legaltech surgiu para solucionar um dos maiores desafios das empresas: a gestão ineficiente de contratos, marcada por processos manuais, baixa padronização e alta dependência das áreas de negócio com o jurídico.

Com tecnologia proprietária e foco em eficiência jurídica, a plataforma transforma a forma como as empresas criam, organizam e gerenciam contratos. Por meio de fluxos colaborativos, estruturados e integrados aos diferentes times da organização, a solução amplia a visibilidade do jurídico e entrega mais autonomia às áreas de negócio.

“Estamos construindo uma tecnologia capaz de refletir a complexidade da gestão contratual das grandes organizações, sem abrir mão da usabilidade e da escalabilidade. Nosso objetivo é simples: tornar o jurídico mais estratégico e integrado ao negócio, em qualquer lugar do mundo”, afirma Flávio Ribeiro, CEO do netLex.

Nos últimos meses, a empresa acelerou sua evolução tecnológica com o uso de inteligência artificial aplicada à gestão contratual e ao atendimento de consultas ao jurídico. Um dos destaques foi o lançamento do Legal Intake, ferramenta integrada ao Microsoft Teams e, em breve, ao Slack, que automatiza e organiza a comunicação entre o jurídico e outras áreas da empresa. A solução usa IA para fornecer respostas automáticas e contextualizadas diretamente no chat e, com recursos de triagem inteligente, prioriza as solicitações e garante maior controle sobre fluxos e prazos. “O Legal Intake tem sido um divisor de águas, pois reduz o atrito na comunicação com o jurídico, traz previsibilidade e aumenta a eficiência operacional”, explica.

A empresa também estruturou um framework de maturidade contratual, baseado nos pilares de segurança, eficiência e impacto financeiro. A metodologia permite que organizações identifiquem gargalos, otimizem processos e tornem o jurídico mais estratégico. “Nosso objetivo é dar às empresas uma visão clara de seus processos e riscos, permitindo que o jurídico contribua diretamente para os resultados do negócio”, afirma Ribeiro.

Com atuação em mais de 44 países, o netLex avança em sua estratégia de internacionalização, com foco especial em mercados como Colômbia, México e Peru. A criação de uma operação dedicada à América Latina fortalece seu posicionamento como referência continental em soluções de CLM.

A empresa mantém um ritmo sólido de crescimento, com média anual superior a 50% — e mais de 200% na expansão internacional impulsionada pela América Latina. Esse movimento foi reforçado há cerca de um ano com o aporte da gestora americana Riverwood Capital, que impulsionou novos investimentos em tecnologia, internacionalização e evolução de produto. “O aporte foi um marco, mas o mais importante foi o que conseguimos construir a partir dele. Hoje temos um produto ainda mais robusto, clientes globais em expansão e uma ambição clara: sermos o principal CLM global”, conclui Ribeiro.

