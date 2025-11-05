InvestPlay lança IA para bancos e projeta ampliar receita

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019, 2021 e 2023 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua

A InvestPlay, empresa de inteligência de dados aplicada ao setor financeiro, lança a Allyra — o primeiro agente de AI conversacional no Brasil voltado à hiperpersonalização e à jornada de crédito em instituições financeiras no segmento de pessoa física. Integrada ao Insighter, a plataforma proprietária abastecida por dados transacionais, a solução viabiliza a segmentação em escala e experiência de crédito mais inteligentes, fortalecendo o relacionamento entre bancos e clientes em um mercado altamente competitivo. A expectativa é que o novo projeto represente até 70% do faturamento da companhia no próximo ano.

A Allyra foi ancorada em uma aprendizagem profunda de dados transacionais e primários dos clientes das instituições financeiras, interpretando padrões de comportamento financeiro para gerar, em segundos, a segmentação desejada, indicadores e insights para as diferentes áreas de negócios dos bancos.

“A utilização de foundation models (modelos fundacionais de IA) na construção da Allyra, representa um salto de inteligência contextual e adaptabilidade. Nossa assistente possui a estrutura necessária para interpretar grandes volumes de informações e oferecer respostas personalizadas e no contexto individual de cada usuário da instituição financeira, transformando a tomada de decisões nas companhias e a capacidade de gerar gatilhos de negócio em poucas etapas. E o mais importante, de forma segura e seguindo as diretrizes de governança dos bancos.” esclarece Iago Oselieri, fundador e CEO da InvestPlay.

Enquanto um squad de tecnologia demanda, em média, entre 3 a 6 meses para criar um caso de uso contextualizado, a Allyra já disponibiliza mais de 200 para aplicação imediata e centenas de outras aplicações por meio de linguagem natural para os times de negócios. Com a solução, é possível interpretar oportunidades para crédito, cartões, investimentos, CRM, beyond banking e seguros, permitindo, assim, que qualquer profissional explore e realize segmentações hipepersonalizadas e contextuais com comandos simples.

Principalidade

Em um mercado financeiro cada vez mais competitivo e digital, conquistar e manter a principalidade não é apenas uma vantagem — é uma necessidade estratégica para gerar valor sustentável a longo prazo. Ao interpretar o comportamento financeiro, a Allyra qualifica de forma individualizada o momento de vida do cliente, analisando suas necessidades de consumo e, então, sugere a melhor oferta ou ação mais adequada de maneira dinâmica e em constante atualização, a partir de cada nova transação financeira realizada pelo cliente.

“O modelo de AI proprietário gera estruturas avançadas de representação computacional de dados. Estas são incorporadas tanto em análises preditivas - como por exemplo, ao segmentar clientes com altas chances de encerramento de contas ou que irão ter diminuição em suas capacidades de pagamentos - quanto para lookalikes, que são análises de grupos de clientes semelhantes cruzando milhares de características, comportamentos e similaridades. Isso pode ser utilizado para encontrar novos potenciais clientes que têm alta probabilidade em contratar um seguro de vida, dado os perfis similares”, explica Iago.

Assim, essas informações se tornam ferramentas que transformam dados brutos em iniciativas de novas receitas para a instituição de forma escalável. Dessa forma, além de contribuir para a ampliação do portfólio e do estoque de oportunidades internas ainda não explorada por bancos e fintechs, a tecnologia proporciona maior autonomia e agilidade aos times de Negócios, Crédito, Marketing, CRM, Dados e Produtos, permitindo que os profissionais concentrem seus esforços na estratégia e na criação de valor para os clientes.

Liderança

Diante da disputa pelo protagonismo no relacionamento com o cliente e dos desafios em extrair valor real dos dados disponíveis, o fundador da InvestPlay observa que os próximos 18 meses serão decisivos na corrida pela liderança no segmento bancário orientado por inteligência artificial. “Nosso objetivo é justamente atuar nesse ponto-chave oferecendo uma resposta eficaz ao alto avanço da GenAI e como o mercado financeiro exponencializa ainda mais a sua necessidade de acelerar a capacidade de interpretar a imensidão de dados que processam”, diz.

O executivo explica que apesar do crescimento das tecnologias baseadas em AI, a incorporação dos dados transacionais primários dos clientes, ainda é um território inexplorado. É nesse contexto que a Allyra nasce, com a proposta de liderar esse movimento e ocupar um papel de destaque na transformação do setor.

“É comum ouvirmos das áreas de negócios dos bancos questionamentos de como gerar ofertas mais personalizadas e contextuais para aumentar o TPV (volume total de pagamento) em cartão de crédito em uma base específica de clientes. E agora é possível que um analista ou gerente do banco faça exatamente a mesma pergunta para a Allyra e ela trará dezenas ou centenas de sugestões de gatilhos de ações para serem feitas de forma simples, intuitiva e, o mais impressionante, em segundos, considerando o momento de vida de cada perfil, suas necessidades e sinergias em diferentes produtos da instituição”, afirma.

Com isso, a InvestPlay estima crescimento em 12 vezes nos próximos 3 anos e uma projeção de 4 vezes em receita até o fim de 2025, além de planos de expandir a operação para outros países da América Latina, do Norte e Europa, tornando-se uma referência no mercado global.



