Zuza Nacif mostra como usar a IA na busca do ‘voto cidadão’

A Inteligência Artificial (IA) promete revolucionar as próximas eleições, transformando campanhas e estratégias políticas. Porém, acreditar que apenas dominar essa tecnologia para criar conteúdos personalizados e dialogar com eleitores basta para vencer a disputa é um equívoco. O diferencial estará na integração estratégica da IA ao engajamento dos cidadãos e à construção coletiva de soluções.



Para ter sucesso nas eleições de 2026, será essencial aplicar microssegmentação e envolver influenciadores, além de dominar a comunicação digital, especialmente nas disputas para governador e presidente. Essa é a visão do marqueteiro político Zuza Nacif, CEO da Brasil Comunicação, que coordenou toda a estratégia digital da campanha de Aécio Neves à presidência em 2014, período no qual também teve contato direto com a equipe responsável pela campanha de Barack Obama nas eleições americanas.

Em 2022, Zuza fez parte da campanha de Lula, em Minas, dentre várias campanhas de governador e senador, nos últimos anos. O fundamento básico de sua tese é: a internet transforma os cidadãos em protagonistas, e, por isso, o cidadão tem que ser incluído na construção das propostas/soluções.



Segundo Zuza, é necessário considerar o cidadão empoderado, munido de celular e com acesso à internet em diferentes ambientes, capaz de exercer sua “cidadania digital” por meio de aplicativos e redes sociais como WhatsApp e Instagram. É nesse cenário que se forma a opinião pública e o engajamento social. O brasileiro, segundo ele, é referência mundial em ativismo digital, mobilizando causas espontaneamente nas redes. E destaca que o mundo digital transforma o cidadão em protagonista, capaz de militar por causas, propostas e candidaturas quando mobilizado corretamente.



Para ele, desmistificar a IA é fundamental para sua adoção em larga escala nas campanhas e serviços públicos, indo além da produção de conteúdos digitais e evitando vê-la apenas como “oráculo”.

“A IA já está presente no cotidiano, como nas buscas online, reservas de voos, celulares e até na programação de elevadores. Esses recursos podem ser aplicados nas campanhas eleitorais, conectando candidatos e eleitores de forma inédita, permitindo a defesa de causas construídas coletivamente e promovendo militância genuína”, assegura.



Hoje, planos de governo precisam envolver pesquisas, análises de IA e ferramentas modernas para processar informações, verificando a aceitação e envolvimento da população. Zuza indica que a IA demonstra que soluções sociais devem ser transversais, com qualidade de vida e tempo como fatores decisivos para a percepção de utilidade das propostas. “Exemplos incluem abordar emprego próximo de casa, pensar além da redução do custo da CNH e propor tarifa zero com melhorias no transporte público, como ar-condicionado e wi-fi, além de segurança especialmente para as mulheres comumente assediadas”, aponta.



A estratégia de microssegmentação com pequenos influenciadores, no entanto, deve ser orgânica, para promover engajamento natural e autêntico, “em vez de parcerias pagas, que podem gerar efeito contrário”, alerta o marqueteiro, que faz as seguintes recomendações:



“O relacionamento entre campanhas e influenciadores deve ser construído de forma natural, com engajamento efetivo e produtivo. O essencial é que militantes estejam engajados pelas causas e soluções, tornando a mobilização espontânea. O volume e a frequência das mensagens são fundamentais para absorção e engajamento do público. Influenciadores menores replicam mensagens, garantindo alcance e consolidação das estratégias. Um exemplo foi a mobilização contra a PL da Dosimetria, fortalecida por perfis menores. Políticos precisam mudar de comportamento, pois o eleitor não aceita mais ser espectador e exige envolvimento em causas transversais”.



Zuza avalia que o poder de mobilização das redes sociais é tão grande que manifestações de impacto têm surgido em países como Madagascar, Nepal, Peru e Indonésia, originadas nas redes e chegando a atos extremos. Esses movimentos mostram uma massa conectada pronta para abraçar causas como rejeição a impostos e combate à corrupção, reagindo até mesmo de forma violenta.



“A Geração Z, nascida entre 1990 e 2010, está à frente desses movimentos, sendo a primeira geração inteiramente conectada e hábil no uso de recursos digitais para mobilização. O desafio é canalizar essa energia para construir soluções que melhorem a vida das pessoas, restabelecendo a conexão entre ação política e cidadania, conforme o papel transversal da IA e o engajamento genuíno dos eleitores”, conclui.

Briefing

REDE COMUNICAÇÃO

Flávia Rios, CEO da Rede Comunicação, é destaque na 28ª edição do Programa EY Empreendedor do Ano Brasil, premiação promovida pela EY - referência global em consultoria e auditoria. Flávia foi reconhecida na categoria Winning Women, que celebra mulheres empreendedoras de trajetória inspiradora.

IMPACTO SOCIAL

A premiação contempla sete categorias: Master, Emerging, Executivo Empreendedor, Impacto, Family Enterprise, Lifetime Achievement e Winning Women voltadas ao reconhecimento de trajetórias inspiradoras e de impacto social. O vencedor da categoria Master será o representante brasileiro na etapa global do EY World Entrepreneur Of The Year™, em Mônaco, em 2026.

VITRINE

O programa é considerado uma vitrine internacional de liderança empresarial e inovação. Criado em 1986, nos Estados Unidos, o EY se transformou em uma das principais iniciativas internacionais de valorização da liderança empresarial. O destaque de Flávia Rios ressalta o protagonismo feminino mineiro e a relevância das mulheres no empreendedorismo brasileiro.

FELÍCIO ROSA

A campanha "Nosso movimento é pela vida", criada pela FAZCOM! Marcou o mês de outubro do Hospital Felício Rocho. O objetivo é incentivar o autocuidado feminino, e durante o período o Hospital virou FELÍCIO ROSA, cor o movimento. A iniciativa sensibiliza as mulheres sobre a importância dos exames preventivos e da atenção à própria saúde.

INOVAÇÃO

O conceito da campanha valoriza o movimento constante como símbolo de cuidado contínuo. O Felício Rocho inovou ao mudar o nome de suas redes sociais, ampliando o engajamento online. As ações incluem peças digitais e impressas, fortalecendo a mensagem de prevenção e saúde feminina.

EH!UP HUMANIZADA

A agência mineiraEH!UP reforça seu posicionamento em comunicação humanizada e propósito. A nova identidade visual destaca o "H" de Humano e aposta em conexões genuínas. Com presença nacional, a agência atua em áreas como saúde, energia e mobilidade. O site e o vídeo manifesto traduzem esse novo momento da marca. Assista ao vídeo manifesto: https://abre.ai/ehupmanifesto

TREND

Neste dia 6 de novembro, o Sebrae Minas recebe a 4ª edição do Trend Connection, evento que reúne estilistas, empreendedores e especialistas para debater tendências, inovação, inspirar e fortalecer o ecossistema da moda em Minas Gerais. O tema central será a antecipação das coleções outono/inverno 26/27 e a valorização do artesanato. Entre os destaques estão Alice Ferraz, Blanca Lliahnne, Gabriela Versiani e Nega Lora.

FEIRA AUTORAL

O evento contará com Feira de Moda Autoral e Rodada de Negócios com 45 vagas para MEIs e MPEs. Consultorias individuais em marketing, finanças e moda serão oferecidas aos participantes. A programação inclui o Programa Integra Moda, que impulsiona marcas mineiras no país. Em 2024, o programa gerou 9 mil horas de consultorias e aumento médio de 52% no faturamento. O Trend é promovido em parceria com o APL Horizonte das Gerais e Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).