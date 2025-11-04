Assine
Beatriz Bevilaqua
Beatriz Bevilaqua
Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019, 2021 e 2023 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua
Sebrae Minas acelera internacionalização de startups mineiras

Iniciativa leva empreendedores de Minas a hubs de inovação na Holanda, Espanha e Portugal, com imersão no Web Summit Lisboa 2025

04/11/2025 21:28 - atualizado 04/11/2025 21:31

As startups selecionadas que já integram a missão internacional são H3AVEN, Acesse-me, Usefluxo, Visiongen Biotecnologia Ltda, Tippmed, Teccurar, Mapertest e Allegro Biotecnologia - (crédito: Divulgação)
O Sebrae Minas Gerais está impulsionando startups do estado rumo ao cenário global por meio do Programa de Internacionalização das Startups de Minas Gerais 2025, realizado em parceria com a Beta-i Brasil e a Uglobaly. A iniciativa tem como foco conectar empresas mineiras dos setores de ciências da vida e saúde digital a ecossistemas de inovação na Holanda, Espanha e Portugal, promovendo aceleração, mentoria, encontros com investidores e participação no Web Summit Lisboa 2025.

“Nosso objetivo é aumentar a competitividade das startups mineiras, preparando-as para acessar novos mercados e construir conexões estratégicas com investidores e centros de inovação internacionais”, destaca Marcelo de Souza e Silva, Presidente do Sebrae Minas.

Foram 25 startups que participaram da primeira fase de aceleração, que incluiu workshops, mentorias e capacitações práticas sobre aspectos culturais, legais e operacionais dos negócios na Europa. Ao final, oito delas foram selecionadas para a imersão internacional, que contempla uma agenda de matchmaking com empresas e investidores nas cidades de Amsterdã, Leiden, Wageningen, Madri, Barcelona e Lisboa.

A execução do programa é coordenada pela Beta-i Brasil, organização global de inovação colaborativa, responsável pela fase de aceleração, em parceria com a Uglobaly, que conduz as missões internacionais.

Segundo Rodrigo Zwetsch, da Beta-i Brasil, o programa representa uma oportunidade concreta de fortalecer o ecossistema de inovação mineiro e inserir startups brasileiras de forma estruturada no mercado europeu. A parceria entre a Beta-i e o Sebrae Minas já vem sendo desenvolvida há dois anos e, nesta terceira edição, o foco é preparar os empreendedores para expandirem com estratégia e segurança, oferecendo capacitação, ferramentas práticas e uma visão clara sobre como identificar e acessar oportunidades reais de internacionalização.

“Conectamos empreendedores a investidores e potenciais parceiros estratégicos, e garantimos que cada encontro gere valor real. É um esforço conjunto muito bem executado, que entrega aos fundadores ferramentas relevantes não apenas para o mercado internacional, mas também para novas oportunidades dentro do Brasil”, explica Zwetsch.

Já Rodrigo Olmo, cofundador da Uglobaly, ressalta o impacto transformador da iniciativa. “No Brasil, ainda existe um certo ‘complexo de vira-lata’ quando o assunto é expansão internacional. Muitos empreendedores nem consideram que podem competir lá fora. Mas há inúmeras oportunidades em ecossistemas que buscam ativamente startups inovadoras”, afirma.

As startups selecionadas que já integram a missão internacional são H3AVEN, Acesse-me, Usefluxo, Visiongen Biotecnologia Ltda, Tippmed, Teccurar, Mapertest e Allegro Biotecnologia. Juntas, essas empresas representam o potencial de inovação mineiro em áreas como biotecnologia, genética, dispositivos médicos, nutrição e saúde preventiva, setores que estão em plena expansão e ganham cada vez mais relevância no cenário global.


Rumo ao Web Summit Lisboa 2025

Além das conexões com o mercado europeu, o programa prevê a participação no Web Summit Lisboa 2025, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo. As startups terão a chance de expor seus projetos, ampliar sua rede de contatos e posicionar Minas Gerais como um polo de inovação global.

O Programa de Aceleração para Internacionalização faz parte da estratégia do Sebrae Open, hub de inovação aberta do Sebrae Minas, que visa fortalecer os ecossistemas locais e conectar negócios inovadores mineiros a mercados internacionais.

“Queremos mostrar que os empreendedores mineiros têm qualidade, capacidade e, principalmente, espaço no mundo. Esse é só o começo de uma jornada que coloca Minas no mapa da inovação global”, conclui Olmo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

