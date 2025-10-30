Web Summit Lisboa 2025 terá recorde de 340 startups brasileiras

O Brasil chega ao Web Summit Lisboa 2025, em Portugal, com uma delegação de 340 startups coordenada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e outras entidades.



A diversificação da delegação, composta por empresas de todas as regiões do país, revela o cenário promissor de efervescência e descentralização do ecossistema de inovação do Brasil que, segundo levantamento do Observatório Sebrae Startups, ultrapassou, em agosto, a marca de 20 mil empresas inovadoras ativas. O aumento foi de 30% no período de um ano.

“O Brasil abriga mais de 20 mil startups, e o número não para de crescer. O país é hoje uma referência em inovação na América Latina, com soluções tecnológicas escaláveis em diversos setores que vêm despertando o interesse de investidores e empresas em todo o mundo. A ApexBrasil mantém seu compromisso de apoiar a internacionalização dessas startups, tendo o Web Summit como uma das principais iniciativas para alcançar esse objetivo”, afirma Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.



Além do crescimento, o cenário nacional mostra uma distribuição cada vez mais pulverizada e dinâmica. Segundo o Sebrae, atualmente, a Região Sudeste segue na liderança, respondendo por 35,8% do total de empresas inovadoras do país. O Nordeste emerge com força crescente, respondendo por 24,7% das startups ativas.



Em seguida vem a Região Sul, que responde com cerca de 20,7%; o Centro-Oeste, com 9,5%; e o Norte, com 9,2%.Os dados evidenciam o potencial de inovação em todas as regiões do Brasil e revela ainda um ecossistema em busca de maior diversidade: quase um terço (29,8%) das startups ativas na plataforma do Sebrae são lideradas por mulheres, o que sublinha a crescente participação feminina no empreendedorismo de base tecnológica.



Atentos a esse cenário, para compor a delegação brasileira do Web Summit 2025, a ApexBrasil e o Sebrae buscaram priorizar negócios liderados por empreendedoras e empreendedores das regiões Norte e Nordeste e do Distrito Federal, bem como oriundas de favelas e comunidades urbanas. Também foi dada prioridade às empresas lideradas por mulheres.



Das 340 startups e empresas inovadoras participantes, 256 foram selecionadas pela ApexBrasil e o Sebrae (151 pela ApexBrasil, sendo 108 expondo em estandes do Web Summit, e 43 expondo no pavilhão brasileiro com seus ambientes de inovação; e 105 pelo Sebrae por meio das suas unidades estaduais; além de outras 84 com apoio de instituições parceiras. No ano passado, ApexBrasil e Sebrae selecionaram 226 startups, além das demais empresas dos parceiros que integraram a delegação.



Das 151 participantes selecionadas neste ano pela ApexBrasil, 80 (52,98%) são da Região Sudeste (23,18%), 35 do Nordeste (17,88%), 27 do Sul (17,88%), 6 do Norte (3,97%) e 3 do Centro-Oeste (1,98%). A maior parte delas (123) participará pela primeira vez do evento com o apoio da Agência.

Perfil do Brasil no evento

“A Apex vai mostrar esse potencial transformador do Brasil, onde todas as regiões do país são um celeiro de inovação. Participar de um evento como o Web Summit Lisboa é uma oportunidade transformadora para todas as startups brasileiras – estejam elas no início da jornada ou já trilhando caminhos mais consolidados”, destaca a gerente de Indústria e Serviços da ApexBrasil, Maria Paula Velloso.

A delegação brasileira no Web Summit Lisboa representará mais de 30 setores, com destaque para as áreas da saúde (HealthTech), da educação (EdTech), das finanças (FinTech), do marketing (MarTech), de avanços científicos (DeepTech), de agronegócio (Agritech), dentre outras. As empresas se destacam pelo impacto social, modelos de negócios escaláveis e soluções inéditas principalmente em seus mercados de origem.



Para se preparar, as startups passaram por treinamentos, mentorias e capacitações com foco em internacionalização, estratégias e atração de investimentos, além de pitch training para maior assertividade durante o evento. Muitos vão em busca das primeiras conquistas na jornada exportadora e outros já atuam no mercado global e querem expandir seus negócios.



Dentre os integrantes da delegação está a startup playNwhere, do Rio de Janeiro. A playNwhere foi a materialização do sonho de Sylvia Meireles de usar a tecnologia para democratizar a educação. Com uso de inteligência artificial, a plataforma possibilita a criação de jogos educativos personalizados sem a necessidade de programação, facilitando o acesso ao mercado de Serious Games - jogos desenvolvidos com um propósito educacional, sem a função primária do entretenimento. A solução acessível é eficaz para treinamento empresarial e educação, melhorando o engajamento dos alunos.



Fundadora da empresa, Sylvia conta que encontrou no Web Summit Lisboa a vitrine perfeita para mostrar ao mundo a força criativa e tecnológica brasileira. “Participar do Web Summit Lisboa foi a virada de chave para transformar visão em movimento global para a playNwhere”, comenta.

Ela explica que, com o apoio da ApexBrasil, na edição passada teve contato direto com tomadores de decisão e uma rede internacional que impulsionou a expansão da empresa. “Com presença em eventos internacionais e crescimento rápido, alcançando cerca de 100 novos usuários por dia, o playNwhere se tornou um motor essencial na expansão do mercado de ‘Serious Games’, previsto para faturar US$ 15 bilhões. Seguimos prontos para escalar globalmente com o carimbo da inovação brasileira”, afirma Sylvia com grande expectativa para a edição de 2025.

Programação do Brasil

A abertura oficial da programação da delegação brasileira no evento acontecerá em 9 de novembro, na Casa do Brasil, no Centro de Lisboa, apenas para convidados e credenciados. As atividades seguirão no dia 10 com seminários e rodadas de negócios no hotel Eurostar, e continuará a partir do dia 11 até o dia 13 no local do Web Summit Lisboa 2025.



A inauguração oficial do Pavilhão do Brasil acontecerá no dia 11 às 13h30, no Central Stage, MEO Arena, no coração do Parque das Nações. Estarão presentes o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana; o diretor de Gestão Corporativa da ApexBrasil, Floriano Pesaro; o gerente geral do Escritório da ApexBrasil em Lisboa, Paulo Matheus; o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima; o embaixador do Brasilc em Portugal, Raimundo Carreiro; o cônsul do Brasil em Lisboa, embaixador Alessandro Candeas; a gerente de Indústria e Serviço da ApexBrasil, Maria Paula Velloso; o diretor de Gestão e Inovação da Embratur, Roberto Gevaerd; dentre outras autoridades.



Localizado em área privilegiada da MEO Arena, o Pavilhão Brasil será uma grande vitrine para apresentar soluções inovadoras, promover conexões estratégicas e atrair investimentos. O espaço será dividido em duas ilhas, sendo uma dedicada a conteúdos e reuniões de negócios; e a outra para exposição das empresas brasileiras. A programação inclui atividades voltadas à promoção de negócios e internacionalização das startups com palestras, debates, pitches, rodadas de negócios, encontros com investidores globais e videocast para mostrar iniciativas de sucesso.

Histórico de sucesso

Em 2024, o Web Summit Lisboa atraiu mais de 71,5 mil participantes de 153 países, incluindo mais de 3 mil startups e aproximadamente mil investidores. A participação brasileira no evento - coordenada pela ApexBrasil desde 2018 - tem crescido ano a ano. Na última edição, em parceria com o Sebrae, a Agência levou 226 startups que, somadas às selecionadas por outros parceiros, chegaram a 400 empresas sendo considerada a maior delegação do evento ao lado da Alemanha. O resultado foi expressivo: R$ 2,4 milhões em investimentos imediatos e projeção de R$ 75,6 milhões em novos negócios. A expectativa para este ano é ultrapassar estes números.

Crescimento das startups no mundo

De acordo com o estudo Startup Ecosystem Index 2025, publicado pela StartupBlink, existem mais de 150 milhões de startups no mundo. Em primeiro lugar, estão os Estados Unidos, com 1,1 milhão (1.148.296), seguidos da Índia com 493, 5 mil (493.582). O Brasil ocupa a 27ª posição. Os dados, reunidos em 118 países, revelam que todos os dias são fundadas no mundo, em média, 137 mil startups.



